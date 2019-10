Panorama Político

LOS MISTERIOSDEL VOTANTEEn junio, una mayoría de rafaelinos decidió que el intendente peronista Luis Castellano continúe en el cargo hasta el 2023 porque entiende que lidera una gestión prolija con un equipo que da respuestas a sus necesidades. Así no sorprende entonces que el candidato del PJ, un espacio que gobierna la ciudad desde 1991, haya triunfado con cierta comodidad sobre el que propuso Cambiemos, el actual concejal Leonardo Viotti.Pero en las elecciones nacionales, esos mismos votantes rafaelinos que respaldaron a Castellano se inclinaron en su mayoría por Mauricio Macri, dispuestos a darle una segunda oportunidad más allá de sus errores en el plano económico que tienen costos sociales. Pero en ese voto hay un reconocimiento a los valores como la decencia y la honestidad. Y a la invitación de cambiar definitivamente el modelo del país que fracasa una y otra vez.Entonces se puede advertir que no hay una fidelización a un frente sino que hay un análisis del candidato por lo que hizo, por lo que ofrece y por lo que representa.La masiva movilización del miércoles en el centro de Rafaela, donde llegaron cuatro mil personas en forma genuina a ponerle el cuerpo a la marcha del "Sí se puede" no es un dato menor en una ciudad que suele ser apática ante las convocatorias populares. Ver familias felices o emocionadas hasta las lágrimas decididas a jugarse por lo que creen es un dato nuevo que emerge en el ámbito público. A tenerlo en cuenta.Al mismo tiempo, desacredita aquella movilización de pies de barrio que no es genuina: la que empujan los punteros políticos a fuerza de distribuir dinero, ofrecer la comida y poner a disposición colectivos para trasladar militantes. Las recientes imágenes de Tucumán pone en crisis aquellos actos masivos de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires que se alimentan de la caja de los sindicatos que siempre juegan su partido en la política.El acto de Mauricio Macri en Rafaela dejó expuestos a aquellos que se movilizan a cambio de algo y no a favor de una idea, una persona, un modelo de país.MACRI, SOLITOCON SU ALMAEl Presidente encara la campaña de visitar 30 ciudades en 30 días casi sin estructura, buscando alianzas locales para la organización. A Rafaela llegó y tuvo una bienvenida como si fuera una estrella de rock, con la gente intentando saludarlo y tomarse una foto. Bajó de la trafic junto a la primera dama, Juliana Awada, un funcionario de su equipo, Hernán Lombardi -director del Sistema de Medios y Contenidos Públicos- y luego los socios en la provincia, el intendente santafesino José Corral y los candidatos a diputados nacionales, Federico Angelini y Ximena García. Apenas una presencia de su seguridad.Liviano de equipaje político Macri procura llevar su mensaje para contagiar entusiasmo a la gente. Ojo, la crisis está ahí, con la desocupación y la pobreza en alza golpeando la gestión económica de su Gobierno.Si bien Macri insiste en que está en condiciones de dar vuelta la elección, en el fondo otro objetivo no declarado es que al menos se busca achicar la diferencia de la derrota. Eso marcará de alguna forma el rol que cumplirá después del 10 de diciembre. Si pierde por mucho, el volumen de su voz será bajo, en cambio si da pelea quedará como un referente de peso, como ya lo está siendo el mendocino Alfredo Cornejo desde la UCR.BOCA Y RIVER,MACRI Y ALBERTOAntes de llegar a Rafaela, Mauricio Macri concedió una extensa entrevista a Radio Rafaela en el programa que conduce Gerardo Zanoni en las mañanas. Como ex presidente de Boca en su etapa más ganadora de la historia con el virrey Bianchi en el banco, Macri atraviesa con dolor esta era dominada por el River de Gallardo, mucho más luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores del año pasado en Madrid.Su visita a la ciudad fue el día después del nuevo superclásico copero en el que River ganó nuevamente. Y en el amplio temario que desarrolló en la entrevista con la radio rafaelina fue incluido el fútbol. "Es un día doloroso pero la verdad que hay que reconocer que River jugó un gran segundo tiempo. Nos superaron marcadamente en el segundo tiempo", reconoció sinceramente.De todos modos, como en política, no está resignado. "Falta la revancha, así como digo que sí se puede dar vuelta la elección, lo mismo puede pasar con Boca 5 días antes -es que juegan el 22 de octubre en la Bombonera-, remontando el 2 a 0 porque está lejos de estar definida la semifinal". Evidentemente es una cuestión de fe. Pero es de sentido común consignar que es más fácil levantar un 0-2 que un 8 millones a 12 millones de votos...LA CAMIONETAESCENARIOAdrián El Gringo Turina aportó la camioneta para que cumpla el rol del escenario desde el cual Macri pronuncie su discurso ante miles de rafaelinos. Macri no está excedido de peso pero de todas formas le hundió el techo a la Ford Ranger, que además sufrió en uno de sus laterales un evidente rayón por una escalera que se cayó al piso.Después de tantas bromas que recibió una vez que terminó el acto, Turina evaluaba si reparar o no el vehículo. "A lo mejor cuando la venda cotice más por tener el techo hundido por el Presidente. Vamos a ver", decía entre sonrisas. Y no pocos recuerdan que se fotografió con Macri en el 2010 cuando el por entonces jefe de Gobierno porteño comenzaba a exportar el PRO de Buenos Aires en su estrategia por nacionalizar su figura y pelear por la Presidencia.En esa misma oportunidad visitó el estadio de Atlético de Rafaela donde fue recibido por el equipo directivo de la entidad de barrio Alberdi. Macri dejó elogios al club y fotos que testimonian esa recorrida en medio del campo de juego. Ricardo Cabo Castro era uno de los que había participado de aquel encuentro. Y el miércoles lo recordaba charla mediante con Hernán Lombardi al final del acto en bulevar Santa Fe.