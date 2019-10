Los Pumas con un cambio para enfrentar a Inglaterra

Argentina había tildado su debut en el Mundial de rugby contra Francia como una final. La derrota por 23-21 ha colocado a Los Pumas entre la espada y la pared. Su futuro pasa por el partido de este sábado en Tokio (05:00 de Argentina) frente a Inglaterra. Una derrota lo envía a casa. Una victoria le acerca a cuartos de final. El rafaelino Mayco Vivas, como en los dos partidos anteriores, estará en el banco de suplentes con el número 17 y seguramente en el segundo tiempo tendrá la chance de jugar este histórico partido.Argentina se ha mostrado como un equipo de dos caras en este Mundial. Con una mala primera parte contra Francia y una buena segunda mitad. Contra Tonga, en la victoria por 28-12, tuvo un excelente primer período y un mal segundo. El objetivo contra Inglaterra en este partido decisivo, en el que una derrota dejaría sin importancia el último duelo del grupo C contra Estados Unidos, es jugar bien los 80 minutos."Creo que es una oportunidad única para este grupo para entrar en la historia grande de Los Pumas. En la historia del equipo debe haber 20 partidos que han dejado huella y este sería uno más", dijo el técnico, Mario Ledesma.Una de las motivaciones es jugar contra Inglaterra, un rival ante el que salen más motivados. "Creo que es como jugar en fútbol contra Brasil, es algo diferente". El wing argentino Matías Moroni dejó una frase para la posteridad sobre el grado de motivación de Los Pumas en este duelo.Pero Argentina no está fina en cuanto a tackles en el Mundial. Contra Francia se alcanzó un porcentaje del 81% y frente a Tonga un 78%. Lejos de más del 90% de sus dos rivales.Argentina confiará casi en los mismos jugadores que ganaron a Tonga (28-12) contra Inglaterra. Ledesma solo introducirá un cambio, con Javier Ortega Desio como octavo, en lugar de Tomás Lezana. El técnico seguirá confiando en Benjamín Urdapilleta como apertura en lugar de Nico Sánchez, y en Julián Montoya como hooker, en la posición de Agustín Creevy, que estará en el banco y puede convertirse en el jugador con argentino con más partidos internacionales (88) si entra.Pero lo más llamativo entre los 23 ha sido que el apertura Nico Sánchez, máximo goleador del pasado Mundial, no esté en la convocatoria. El tucumano ha estado errático (33 por ciento en los penales y 50 en las conversiones) en este Mundial.LOS EQUIPOSEmiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras; Benjamín Urdapilleta, Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera (Capitán); Tomás Lavanini, Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Head coach: Mario Ledesma.Suplentes: Agustín Creevy,, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Lucas Mensa y Bautista Delguy.Elliot Daly; Anthony Watson, Manu Tuilagi, Owen Farrell (capitán), Jonny May; George Ford, Ben Youngs; Billy Vunipola, Sam Underhill, Tom Curry; George Kruis, Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George, Joe Marler. Head coach: Eddie Jones (AUS).Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Henry Slade, Jack Nowell.Árbitro: Nigel Owens (Gales).