A ladrillazos dañó un móvil policial

Uniformados del Destacamento Nº 9 acudieron a un domicilio sito en la calle Anduiza al 1500, dando cumplimiento a un oficio judicial.En dicho lugar, una vecina debía retirar pertenencias propias con autorización de su progenitora, y de pronto salió de la finca Guillermo Daniel M., de 17 años de edad, y arrojó dos trozos de ladrillos que impactaron en un móvil policial, provocándole abollones.Se destaca que el personal actuante no sufrió lesiones, y que se actuó en consecuencia.SECUESTROS DECAMIONETA Y MOTOPersonal de la Subcomisaría 16ª de la vecina población de Susana, fue informado por un productor agropecuario sobre que un empleado perseguía a personas que habían ingresado a un predio rural de su pertenencia, sito a la vera de la intersección de la ruta nacional 34 y la provincial 67-S.Por ello se acudió al citado lugar junto a pares del Comando Radioeléctrico de la UR V de Policía, y de las dependencias ubicadas en Bella Italia, Villa San José, Aurelia y Saguier, habida cuenta de que se trataba de unas 4 personas que se dieron a la fuga por los sembrados.Y antes de la medianoche del miércoles se dio conocimiento de lo ocurrido a la fiscal en turno, y se llevó a cabo el secuestro de una camioneta Peugeot 504 con cúpula, que fue trasladada hasta la sede de la Policía de Susana a los fines pertinentes.Otra acción policíaca -en este caso en la ciudad de Sunchales- tuvo que ver con que en la jornada del pasado 20 de septiembre una joven de 25 años de edad resultó víctima de la sustracción de una motocicleta Honda Wave de 110 cc., y el miércoles de la presente semana personal de la Guardia Urbana Sunchalense ubicó a dicho rodado oculto entre pastizales y en estado de abandono.Así las cosas se dio conocimiento a la Comisaría 3ª, y efectivos de dicha unidad de orden público la secuestraron y trasladaron hasta dicha dependencia, a fin de cumplimentar lo que ordena la ley.CON PATENTECAMBIADAEn la esquina de las calles A. Illia y M. Donna, numerarios del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, interceptaron la marcha de una Guerrero Trip de 110 cc. que tenía colocada una chapa patente que no correspondía al vehículo, además de no contar con espejos y llave de encendido del motor, con escape libre y en mal estado de conservación.La moto era conducida por Claudio Alberto T., de 30 años años de edad y domicilio en la calle Zóbboli al 1500.Al solicitarse la documentación de la motocicleta, el individuo manifestó no poseerla consigo, por lo que se consultó sobre sobre los guarismos del dominio y no se obtuvo respuesta que identifique al rodado.Por otra parte, se conoció que estaba vigente un pedido de secuestro por ser el vehículo resultado de un robo calificado en la jornada del 26 de octubre de 2009, en un hecho denunciado tras un robo en la calle A. Castellanos al 200 de esta ciudad.En definitiva se llevó adelante la incautación de la moto en cuestión, y se detuvo a quien la conducía.TENIA UN CELULARQUE FUE ROBADOAgentes del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional XIX de Policía de Vera, desde la vía pública trasladaron a sede policíaca a A.F.A. -de 43 años de edad-, por resultar apuntado por la víctima del robo de un celular, en la jornada del pasado 23 de septiembre.En la denuncia, la persona damnificada hizo saber que un vecino le comentó que el individuo antes descripto, habría encontrado el teléfono en la vía pública.En consecuencia se dio inicio a una causa, a la vez que se da continuidad a la investigación de lo sucedido.