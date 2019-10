La primera oportunidad para el sexto de Márquez en Tailandia

BURIRAM, Tailandia, 4 (AFP-NA) - El piloto español Marc Márquez dispondrá el domingo en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP de su primera bola de partido para conquistar un 6º título mundial, y solo el italiano Andrea Dovizioso está en condiciones matemáticas de impedirlo. Con 98 puntos de ventaja y cuando quedan 5 carreras por disputar, el español de Honda se coronará en Buriram si logra la victoria, independientemente del resultado del italiano de Ducati, o si finaliza 2º, 3º o 4º con Dovi por detrás.

Pero la lluvia presente en Tailandia podría alterar el guión. A los 26 años, el prodigio español se uniría al italiano Valentino Rossi en número de títulos conquistados en MotoGP (uno más para Vale si se cuenta el de 2001, cuando el campeonato se disputaba con motos de 500cc).

Vencedor de la primera edición del GP de Tailandia el curso pasado y en Aragón hace 15 días -su 8ª victoria de la temporada en 14 carreras- Márquez respira confianza: "Es una de mis mejores temporadas", comentó este jueves, concediendo que si no se coronara el domingo todavía le quedarían cuatro pruebas para proclamarse campeón. Honda, sin embargo, tendrá que esperar para lograr el título de constructores, pues la firma japonesa solo cuenta con 65 unidades de ventaja sobre Ducati. La marca de Borgo Panigale tratará de limitar los daños luego de llevarse únicamente tres carreras esta temporada (dos Dovizioso y una su compañero Danilo Petrucci). Segundo el año pasado en Buriram y en Aragón, Dovi quiere finalizar la temporada de la mejor manera, pese a que por 4º año consecutivo tiene muchas opciones de quedar segundo en el podio final.



NO BAJA LOS BRAZOS

"Necesitábamos ese podio en Aragón para mostrar que trabajábamos en la buena dirección y para afrontar las cinco últimas carreras con más confianza", señaló el italiano de 33 años, que aún no ha levantado un título de MotoGP. Por detrás las cosas están muy abiertas: Alex Rins y su Suzuki ya han ganado dos veces esta temporada y el español de pelo rizado ocupa el tercer puesto de la clasificación con un solo punto de ventaja sobre Petrucci.

Las Yamaha también están a la caza de una tercera posición en el Mundial con el español Maverick Viñales, Rossi y el francés Fabio Quartararo. Pese a sus 40 años, Rossi no baja los brazos. Este jueves no descartó la idea de continuar más allá de 2020, cuando debe expirar su contrato con la firma japonesa.

"Dependerá de los resultados el próximo año", dijo en rueda de prensa. "Creo que estaremos un poco mejor que en Aragón (donde finalizó 5º) porque hay muchas curvas largas y lentas que le van bien a nuestra moto", opinó de su lado Quartararo.

En Moto2, Álex Márquez, el hermano pequeño de Marc, intentará acercarse a un primer título aumentando su ventaja sobre sus compatriotas Jorge Navarro y Augusto Fernández, así como sobre el suizo Thomas Lüthi.

En Moto3, al italiano Lorenzo Dalla Porta y al español Arón Canet les separan apenas dos puntos, y los dos buscan inaugurar su palmarés en la categoría.