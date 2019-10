Las Inferiores de la B pusieron en marcha el torneo Absoluto

Las Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol pusieron en marcha el último torneo oficial de la temporada 2019, se trata del Absoluto.

A continuación, todo lo ocurrido en este primer capítulo, los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada club:



Absoluto A



Sexta División: Zona 1: Florida 2 (Alan Godoy y Benjamín Kronz) vs Bochazo 0, Ind. Ataliva 1 (Dante Alvarez) vs Arg. Humberto 3 (Angel Rojas, Alejo Agüero y Nicolás Ferrero). Zona 2: Moreno 1 (Patricio Toledo) vs Dep. Ramona 0, La Hidráulica 1 (Gastón Amaya) vs Sp. Santa Clara 2 (Joaquín Bocco y Thiago Kloster).



Séptima División: Zona 1: Florida 0 vs Bochazo 0, Ind. Ataliva 1 (Diego Ricarte) vs Arg. Humberto 4 (Mateo Sudano, Fabricio Astesana y Adrián Díaz x 2). Zona 2: Moreno 2 (Paulo Rosales y Alan Ferri) vs Dep. Ramona 1 (Gabriel Battaglino), La Hidráulica 1 (Lucas Rearte) vs Sp. Santa Clara 2 (Joaquín Bocco y Thiago Kloster).



Octava División: Zona 1: Florida 1 (Francisco Bravo) vs Bochazo 0, Ind. Ataliva 0 vs Arg. Humberto 0. Zona 2: Moreno 1 (Jesús Alegre) vs Dep. Ramona 0, La Hidráulica 2 (Leandro Beli y Alex Bellotti) vs Sp. Santa Clara 0.



Novena División: Zona 1: Florida 0 vs Bochazo 0, Ind. Ataliva 0 vs Arg. Humberto 5 (Fabricio Grande x 2, Valentino Sequeira, Stefano Mezzadri y Joaquín Trutali). Zona 2: Moreno 2 (Salvador Albertengo e Ignacio Albicocco) vs Dep. Ramona 0, La Hidráulica 3 (Martín Gómez, Rodrigo Bustos y Joaquín Ardiles) vs Sp. Santa Clara 0.



Próxima fecha (2°): Bochófilo Bochazo vs Independiente Ataliva, Florida de Clucellas vs Argentino de Humberto.



Absoluto B



Sexta División: Zona 1: Arg. Vila 2 (Pablo Moreyra y Matías Sordo) vs Tiro Federal 2 (Alexander Fernández y Elías Varela), Zenón Pereyra 1 (Santos Maffini) vs Atlético (MJ) 1 (Gabriel Alarcón). Zona 2: Dep. Josefina 0 vs Talleres (MJ) 3 (Tomás Zapata x 2 y Alejandro Flores), Dep. Bella Italia 1 (Sergio Paez) vs Dep. Aldao 0.



Séptima División: Zona 1: Arg. Vila 0 vs Tiro Federal 0, Zenón Pereyra 0 vs Atlético (MJ) 1 (Ulises Cattani). Zona 2: Dep. Josefina 0 vs Talleres (MJ) 2 (Tomás Airasca y Genaro Zapata), Dep. Bella Italia 3 (José Salzgeber, Juan Galarza y Joaquín Heidegger) vs Dep. Aldao 1 (Laureano Ferreyra).



Octava División: Zona 1: Arg. Vila 1 (Denis Mercil) vs Tiro Federal 2 (Isaac Onysiv x 2), Zenón Pereyra 2 (Gastón Bruno x 2) vs Atlético (MJ) 2 (Damiano Jaime x 2). Zona 2: Dep. Josefina 1 (Diego Herrera) vs Talleres (MJ) 0, Dep. Bella Italia 0 vs Dep. Aldao 1 (Nicolás Leguizamón).



Novena División: Zona 1: Arg. Vila 1 (Santino Bonsegundo Porta) vs Tiro Federal 0, Zenón Pereyra 3 (Andrés Mendoza x 2 y Santino Cabrera) vs Atlético (MJ) 3 (Joaquín Gallo, Dylan Lazzaroni y Marcos Schemberger). Zona 2: Dep. Josefina 2 (Julián Cabrera y Arian Sanabria) vs Talleres (MJ) 1 (Santiago Junco), Dep. Bella Italia 0 vs Dep. Aldao 0.



Próxima fecha (2°): Zona 1: Tiro Federal de Moisés Ville vs Zenón Pereyra F.C., Argentino Vila vs Atlético María Juana. Zona 2: Talleres María Juana vs Deportivo Bella Italia, Deportivo Josefina vs Deportivo Aldao.



Absoluto C



Sexta División: San Martín 2 (Benjamín Gallebant) vs Sp. Roca 1 (Mariano Boos), Sp. Libertad E.C. 1 (Tomás Aimar) vs Atl. Esmeralda 0.



Séptima División: San Martín vs Sp. Roca, Sp. Libertad E.C. 1 (Lucas Orozco) vs Atl. Esmeralda 2 (Ezequiel Marengo x 2).



Octava División: San Martín 3 (Franco Borgarello Boschetto x 2 y Alexis Carosso) vs Sp. Roca 0, Sp. Libertad E.C. vs Atl. Esmeralda.



Novena División: A San Martín y Libertad E.C. les dieron los puntos ya que Sp. Roca y Atl. Esmeralda, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Próxima fecha (2°): Atlético Esmeralda vs San Martín de Angélica, Sportivo Roca vs Deportivo Tacural. Libre: Sportivo Libertad Estación Clucellas.