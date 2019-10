El BMW i Hydrogen NEXT en Frankfurt

Como una de las figuras pioneras en el campo de la movilidad eléctrica, BMW Group se está equipando para los innumerables requisitos de movilidad futura, como lo ilustra el vehículo de desarrollo de celdas de combustible BMW i Hydrogen NEXT que se presentó ante los visitantes en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2019, entre el 12 y el 22 de septiembre. BMW Group está trabajando bajo el supuesto de que, en el futuro, existirán varios tipos alternativos de sistemas de accionamiento, ya que no existe una solución única que cubra el espectro completo de las necesidades de movilidad de los clientes en todo el mundo. Los vehículos de hidrógeno representan una alternativa importante y una adición a los sistemas de accionamiento eléctrico de batería. Esta rica diversidad de tecnologías de accionamiento electrificado, de las cuales los híbridos conectables son otro ejemplo, subraya el compromiso de BMW Group de lograr una movilidad sin emisiones como parte de una estrategia bien pensada.En 2022, BMW Group planea presentar la próxima generación de sistemas de accionamiento eléctrico de celdas de combustible de hidrógeno en un vehículo pequeño basado en el actual BMW X5. El BMW i Hydrogen NEXT proporciona una visión inicial de lo que este modelo ofrece. BMW Group comenzaría a ofrecer vehículos de celdas de combustible para clientes en 2025 como mínimo, pero el tiempo depende en gran medida de los requisitos del mercado y las condiciones generales.DISEÑOEl BMW i Hydrogen NEXT demuestra que esta tecnología puede integrarse efectivamente en un vehículo dinámico como el BMW X5. Las ligeras modificaciones en el diseño del vehículo lo hacen deliberadamente reconocible como un modelo BMW i, marca del Grupo que defiende la innovación y actúa como incubadora de todas las nuevas tecnologías en BMW Group.En la parte delantera, las modificaciones son más claramente visibles en el patrón distintivo BMW i Blue en el capó. Este patrón reaparece en forma tridimensional en las tomas de aire. La forma y el color del patrón forman un flujo dinámico a través del frente y los flancos del cuerpo en color Mineral White. Los detalles en las llantas de aleación ligera proporcionan una confirmación adicional de los genes BMW i del modelo.La naturaleza innovadora del vehículo de desarrollo también brilla en la parte trasera, gracias a los elementos del difusor BMW i Blue. Su diseño en blanco sin tubos de escape destaca claramente que el sistema de conducción del vehículo produce cero emisiones locales.Los vehículos eléctricos de celda de combustible impulsados por hidrógeno (FCEV) pueden ofrecer movilidad sin restricciones de cero emisiones con características de uso similares a los vehículos convencionales: tiempos de reabastecimiento de combustible de menos de cuatro minutos, largo alcance, sin compromisos en términos de comodidad, idoneidad para el remolque y muy poca dependencia de las condiciones climáticas, lo que significa que los clientes disfrutan de un amplio rango operativo tanto en verano como en invierno. Para hacer todo esto posible, se necesita una infraestructura de hidrógeno adecuada para el trabajo en cuestión. En la mayoría de los países, tales infraestructuras de suministro aún se encuentran en las primeras etapas de desarrollo.CON TOYOTABMW Group ya ha dado una demostración de la idoneidad de la tecnología para el uso diario. BMW Group y Toyota Motor Corporation unieron fuerzas en 2013 para desarrollar conjuntamente un tren motriz que utiliza tecnologíade celdas de combustible de hidrógeno.Desde el verano de 2015, el ala de investigación de BMW Group ha estado probando una pequeña flota de prototipos de vehículos de celdas de combustible de hidrógeno BMW Serie 5 GT impulsados por un sistema de impulsión desarrollado conjuntamente con una batería de celdas de combustible Toyota.En 2016, las dos compañías firmaron un acuerdo de asociación para el desarrollo de productos. Desde entonces, han estado trabajando juntos en las generaciones futuras de sistemas de accionamiento de celdas de combustible y en componentes modulares y escalables para vehículos con celdas de combustible de hidrógeno.