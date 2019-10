Atlético y Unión dividieron puntos

Anoche se puso en marcha ladel torneodecon el adelanto que jugaron en el predio del Autódromo Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales. El resultado final fue 1-1. En Reserva goleó la ‘Crema’ 6 a 0.En el juego principal el conjunto albiceleste abrió de arranque el tanteador por intermedio de Gabriel Gramaglia, a los 5 minutos del PT, pero en el complemento, a los 30, los sunchalenses alcanzaron la igualdad gracias al tanto de Santiago Herrera.Este viernes habrá dos adelantos más y el resto irá el domingo. Uno de los líderes, Ben Hur (el otro es Ferro), estará visitando a Brown en San Vicente, a las 21 con arbitraje de Rodrigo Pérez. Para el local será un juego crucial en sus aspiraciones de seguir con chances de pelear por el título.En el otro cotejo, 21.30hs, jugarán 9 de Julio vs Talleres de María Juana. Claudio González será el árbitro principal.El resto va el domingo, 16hs, con los siguientes encuentros: Ramona vs Ferro, Quilmes vs Sportivo, Libertad vs Florida, Peñarol vs Tacural.Este viernes también se pondrá en marcha la fecha séptima fecha del Clausura de la Zona Sur, en la Primera B. A las 22hs jugarán Zenón Pereyra vs San Martín de Angélica. El juez será Guillermo Tartaglia.