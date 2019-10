Fernández va a dejar de "pagarle a los usureros"

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer que si llega al gobierno el 10 de diciembre va a "dejar de pagarle a los usureros" para mejorar la situación de los jubilados, los maestros y los trabajadores, al cerrar el congreso de la CTA en Lanús."Me preguntan de dónde voy a sacar la plata y yo digo que voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos. Vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno, para pagarle a los jubilados, para que todos los trabajadores tengan su paritaria", recalcó el ex jefe de Gabinete.El postulante presidencial, en tanto, afirmó que "el cambio" en el país es el Frente de Todos y no el oficialismo, tras resaltar que la gestión de Mauricio Macri "le hizo el mismo daño al país que la salida de la convertibilidad"."Han hecho el mismo daño que hizo la salida de la convertibilidad. Yo, gracias a Dios, veo que muchos se han dado cuenta que el cambio no son ellos, el cambio somos nosotros, el cambio es terminar con este presente y no son ellos los capacitados para hacerlo", destacó Fernández.En el escenario del microestadio del club Lanús, el ex jefe de Gabinete brindó el discurso de cierre del congreso nacional de la CTA de los Trabajadores, en el que se aprobó su vuelta a la Confederación General del Trabajo (CGT)."Cuando miro el presente y miro lo que vamos a encontrar, es casi un país igual como el que recibimos en 2003. El daño que le hizo al país la salida de la convertibilidad es igual al daño que le ha hecho Macri", enfatizó Fernández.Y agregó: "Vamos a levantarnos una vez más y vamos a ser la Argentina que nos merecemos".Junto a Fernández en el escenario estuvieron el titular de la CTA, Hugo Yasky; el líder de Camioneros, Hugo Moyano; los diputados Máximo Kirchner y Felipe Solá; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el líder del gremio de Canillitas, Omar Plaini; la candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; la candidata a vicejefa de Gobierno porteña, Gisela Marziotta; y el postulante a intendente de Lanús, Edgardo Depetri, entre otros.