En Rosario y Tucumán

Newell´s recibirá hoy a Banfield en un partido clave por el promedio mientras que Talleres de Córdoba visitará a Atlético Tucumán buscando quedar como líder, en el inicio de la novena jornada de la Superliga Argentina de Fútbol.El encuentro que abrirá la fecha 9 se llevará a cabo a partir de las 19:00 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.Newell´s está un punto más arriba que Banfield en la tabla de los promedios, hace cuatro partidos que no pierde con dos triunfos y dos empates, el último por 1 a 1 en su visita a Boca, e intentará ganar para alejarse del "Taladro".Atlético Tucumán será local de Talleres de Córdoba en el estadio Monumental José Fierro a partir de las 21.10 con Nazareno Arasa como juez principal y televisación en directo por la señal de cable TNT Sports.13:15 Argentinos vs Arsenal, 13:15 Godoy Cruz vs Gimnasia, 15:30 San Lorenzo vs Central Córdoba, 17:45 Estudiantes vs Huracán, 20 Racing vs Aldosivi.11 Vélez vs Independiente, 13:15 Lanús vs Rosario Central, 15:30 Unión vs Colón, 17:45 River vs Patronato, 20 Defensa vs Boca.