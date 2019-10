Concejo: no está definido si se aprueba el secuestro de vehículos sin chapa patente

El fiscal Municipal Daniel Fruttero y los jueces de Faltas, Andrés Borda Bossana y Claudio Nicola, además de Ezequiel Postovit, de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, se presentaron ayer por la mañana ante los ediles para exponer las razones por las cuales se oponen a la ordenanza sancionada por el Concejo Municipal, y cuyo autor es el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, quien propone el secuestro de los vehículos que se hallen estacionados en la vía pública sin su obligatoria chapa patente colocada. La norma, que había sido aprobada con el mayoritario bloque de Cambiemos, hace referencia a todo tipo de vehículos, pero está orientada especialmente a las motos aunque fue vetada por el intendente, Luis Castellano, con los argumentos proporcionados por Fiscalía Municipal.“Alguien que tiene la moto sin chapa patente por determinada circunstancias y no la tiene para delinquir, sino que pudo haber extraviado esa patente, se la pueden haber robado, o tiene un permiso de circulación y que esta es una hipótesis importante a considerar, porque lo prevé la norma, también va a enfrentar un procedimiento si nosotros le llevamos la moto. Particularmente en el último caso que tiene que ver con el permiso de circulación, que habilita a que una persona puede por disposición técnica registral, circular hasta 30 días con ese permiso y sin la chapa patente hasta que le llegue. Si nosotros procedemos a detener ese moto vehículo en ausencia de ese conductor, entiendo que le estamos ocasionando un perjuicio y nos podría reclamar a nosotros como Estado municipal y además al Concejo, una indemnización por los daños ocasionados, porque si bien la persona luego podrá acudir al Juzgado a hacer su descargo, no se verá exento de verse privado de su medio de transporte -que puede ser el único o no-, no se verá exento de pagar los acarreos del vehículo, la estadía del vehículo y pagar gastos administrativos. Aún cuando la persona tenía el permiso de circulación”, señaló el Fiscal en la exposición que hizo para reafirmar la postura del Ejecutivo e intentar una maniobra de último momento para evitar que el proyecto vuelva a tratarse en la sesión de hoy a la mañana.En la reunión, Fruttero explicó que había muchas cuestiones a dilucidar -es decir, deja lugar a demasiados grises- en la ordenanza y por eso no se aplicó el veto pro positivo más allá de que el Ejecutivo no tiene la intención de desvirtuar la iniciativa del legislador ni hacerle una ordenanza nueva. El fiscal insistió con el principio de razonabilidad y cuestiones procedimentales, el derecho de defensa.“Tengamos en cuenta que no debe ser sencillo el momento de la retención de un vehículo, hoy por hoy hay más de 1.000 vehículos retenidos en los depósitos municipales, y mi pregunta es, entonces cuántos vehículos más hay que retener para incidir en el tema de la seguridad”, apuntó el Fiscal. “La Ordenanza no le da herramientas al cuerpo de Inspectores de Tránsito o a los Jueces de Faltas para asegurar un procedimiento válido. Esto es cómo se notifica, de qué manera, a quién, cómo se le garantiza a una persona su derecho de defensa, cómo se procede a la restitución del vehículo. Si bien hay algunos lineamientos que están en el Decreto de Retención de Vehículos que se encuentra vigente, el mismo no contempla la hipótesis de los vehículos detenidos o estacionados. En ese caso es oportuno que una Ordenanza otorgue esas herramientas para un procedimiento", explicó el funcionario a modo de crítica por las indefiniciones de la norma que aprobaron los concejales de la oposición.Por su parte, Mársico manifestó que “siempre recibimos a todo el mundo aquí en el Concejo, incluso cuando hay temas conflictivos y polémicos. Yo aquí te quiero hacer una observación”, le dijo a Fruttero. “El veto tiene fecha del 5 de septiembre y estamos a un día de la votación y sabían que hay cinco sesiones y yo dije que tenía intenciones de insistir, más allá del acompañamiento o no de mis pares, y sigo con mi postura sólida e incluso dando la derecha con algunos planteos, pero creyendo que igual se puede avanzar. La idea era llegar casi a lo último y pasó casi un mes y nadie vino del oficialismo a hacer propuestas”.Respecto a las objeciones y al planteo de razonabilidad, Mársico señaló que él lo responde en la resolución y que hay un principio superior y es el cumplimiento a las leyes de tránsito.Lo cierto es que este jueves hay sesión y entre los proyectos que recibieron despacho está esta ordenanza impulsada nuevamente por Mársico. “Creo que podemos avanzar en la norma y después hacerle una modificación por un solo tema que quedó, porque si yo dejo que se caiga ya está. Necesitamos los votos para insistir con la norma originaria porque ya el oficialismo adelantó su voto, van a votar en contra o abstenerse, para el caso sería lo mismo, necesito los votos de Cambiemos y el mío”, remarcó el concejal del FPCyS.En tanto y después de escuchar los planteos en el encuentro con el fiscal Fruttero, los concejales del Bloque de Cambiemos votarían en forma positiva, para que la ordenanza reciba el respaldo necesario y logre, por segunda vez, ser aprobada.