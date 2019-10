Las banderitas, el canto y las selfies

No todos los días llega el presidente de la Nación la a la ciudad. Para los fanáticos, para aquellos que optan por su proyecto, fue todo un rito prepararse para ir a ver a Mauricio Macri, al centro de la ciudad.

Ráfagas de viento que llegaron a los 60 km hicieron la cosa fácil. Si bien el Presidente fue puntual con su aparición, la hora y monedas que duró la estadía de los rafaelinos en los canteros céntricos se hizo demasiado inestable, sobretodo para los chicos, custodiados por los padres.

Pese "al tornillo", los rafaelinos no dejaron de reflejar la visita del primer mandatario nacional en las redes sociales. Cuando apareció en escena, la mayoría se dio vuelta para tomarse la selfie. "Selfie con al presidente" postearon, agrupándose y dejando la parte superior liberada para que, bien de fondo, apareciera Macri hablando. Fue casi una postal durante la media hora de discurso.

En tanto, fue utilizada la opción "transmitir en vivo" por la red Instagram, y fue así que la red se inundó de videos de manera instantánea con las declaraciones del presidente de la Nación. Basta con poner la ubicación "Rafaela" para poder encontrar todos las transmisiones.

Otra de las postales de la tarde de ayer, fueron las banderas y banderitas de nuestra querida Argentina. Varios vendedores se distribuyeron por todo el Bv. Santa Fe para hacer el negocio. "Las más chicas están $150, mientras que las más grandes (de buen porte) están $300", dijo uno de los vendedores a este Medio. Pero además, distintas personas regalaban pequeñas banderitas (o banderines) de plástico, que ayudaron a que la postal sea aún más celeste y blanco. El poder del viento colaboró para que todas, absolutamente todas las banderas, se desplegaran completamente. Hasta la del mástil central de la ciudad, frente a la Jefatura, estaba en su máximo esplendor.



EL CANTO DE LAS PERSONAS

"Mauricio lo da vuelta..." decía la única canción que sonó por los parlantes ayer por la tarde. Justamente cuando comenzó, apareció el presidente con su discurso. Un discurso que tuvo impacto en los presentes, en los casi 4 mil rafaelinos que se hicieron presentes. La mayoría no dejó de agitar las banderas y acompañó con el canto de "sí se puede" y "Argentina-Argentina" que propuso el mismo presidente.

Macri brindó todo su monólogo desde el techo de una Ford Ranger (que terminó todo abollado) perteneciente al Gringo Turina, un empresario local que adhiere a este partido. Luego, bajó de manera cautelosa y se fue a la chata, donde lo fueron llevando por todo el bulevar, saludando a la gente que lo seguía.

En tanto, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que dialogó con LA OPINION en la previa de la llegada de Macri, tuvo un fluido contacto con la gente, ya que permanentemente se sacó fotos a pedido.

Las sensaciones generales de la visita del presidente de la Nación fue positiva. Ni los propios referentes del PRO en nuestra ciudad esperaban semejante convocatoria. O al menos en la previa, no eran tan optimistas.