Entraría Alderete y Blondel volvería de "4"

Un cambio obligado tendrá el lunes Atlético Rafaela, cuando visite a Santamarina de Tandil por la octava fecha de la Primera Nacional, en el partido que se disputará desde las 20.30 con el arbitraje de Diego Ceballos. En la víspera se confirmó el diagnóstico de la lesión sufrida por Maximiliano Paredes, que saliera durante el partido de la fecha pasada ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en barrio Alberdi.El lateral derecho sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y tendrá para un mes de recuperación. Con ello, se perfila que el entrenador Walter Otta juegue en la provincia de Buenos Aires con el equipo que terminó disputando el duelo con los jujeños, incluyendo el cambio hecho durante dicho cotejo: Reinaldo Alderete por Paredes. De tal modo, Lucas Blondel ocuparía su puesto natural, el sector derecho de la defensa, y Renzo Pérez sería el volante por el mismo costado.Pese a que faltan todavía varias prácticas por delante en una semana larga de trabajo, la tranquilidad por la victoria obtenida el viernes, determinan que el DT no esté pensando en variantes tácticas. No obstante, no se descarta que en algún entrenamiento pueda tener cabida Niz como lateral derecho.De no surgir contratiempos, entonces el equipo que saldría de entrada frente a Santamarina sería con Nereo Fernández; Lucas Blondel, Franco Racca, Sergio Rodriguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete y Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Denis Stracqualursi.FUTBOL Y GOLEADAEn el predio del autódromo, los alternativos de la Crema hicieron fútbol ayer por la tarde frente a un joven representativo de La Emilia de San Jorge, que milita en la Liga Departamental San Martín. No hubo equivalencias en el enfrentamiento, ya que las cifras rápidamente fueron holgadas. Finalmente el resultado quedó 7 a 0 en 50 minutos, con 2 goles de Bonansea, 2 de Acosta, 2 de Marconato y el restante de Martino.El equipo celeste formó con Nahuel Pezzini; Enzo Copetti, Alexis Niz, Gastón Telechea y Nahuel Speck; Axel Mendieta, Facundo Britos, Mauro Marconato y Angelo Martino; Leonardo Acosta y Alan Bonansea.En la segunda mitad tuvieron la chance de ingresar Alderete por Britos y Nereo Fernández por Pezzini.CON INSTITUTO LUNESSalió el cronograma tentativo de la novena fecha de la Primera Nacional. El partido entre Atlético Rafaela e Instituto de Córdoba fue previsto para el lunes 14 de octubre a las 20 horas, mientras que el partido de la fecha 10 en Tucumán ante San Martín se jugaría el domingo 20 a las 17.ABRE LA GLORIA LA FECHAEl partido entre Instituto y Quilmes abrirá esta noche la octava fecha de la Primera Nacional, en la zona B. El encuentro comenzará a las 21.10 y tendrá el arbitraje de Andrés Merlos. Se trata de un duelo entre dos equipos de la parte alta de la tabla, con Quilmes siendo uno de los escoltas del líder Sarmiento con 13 unidades, mientras que Instituto suma 11 en la quinta posición.