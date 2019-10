No será más que un juego de 80 minutos, pero cada vez que la Argentina e Inglaterra se enfrentan en una cancha surgen connotaciones que exceden el rugby. Esta vez, con el condimento añadido de que será un partido con carácter de eliminatorio en este Mundial de Japón 2019 para los Pumas. La cita es el sábado a las 5 de nuestro país en Tokio."Va a ser como una guerra, como una final para nosotros", afirmó sin pelos en la lengua Agustín Creevy, que se apresta a convertirse en el argentino que más partidos internacionales ha jugado: 88. "Siempre contra Inglaterra es especial, por el folclore que lo rodea. Todo lo que sea combustible de energía positiva lo vamos a meter. Tampoco hay que darse tanta rosca con esto, pero estamos muy motivados con este partido".Creevy calificó al juego de Inglaterra como "aburrido" pero efectivo: "Mi experiencia en Worcester me ayudó mucho a ver la forma en que juega Inglaterra. Es muy estructurado, siempre jugó muy bien a lo largo de su historia. A veces se torna aburrido, pero a Inglaterra le funciona".LE COSTO PERO GANOFrancia derrotó con punto bonus a Estados Unidos por 33 a 9 en Fukuoka, en el inicio de la tercera fecha del Mundial de Rugby Japón 2019. De este modo, los europeos quedaron en el segundo lugar del grupo C, debajo de Inglaterra.Francia consiguió dos tries rápidamente, por medio de los wings Yoann Huguet y Alivereti Raka. Un sola conversión de esos dos tries por parte del fullback Thomas Ramos, hizo que los ‘Bleus’ llegaran al descanso con una ventaja no tan amplia, de 12-6.Francia consiguió dos tries rápidamente, por medio de los wings Yoann Huguet y Alivereti Raka. Un sola conversión de esos dos tries por parte del fullback Thomas Ramos, hizo que los ‘Bleus’ llegaran al descanso con una ventaja no tan amplia, de 12-6.A falta de 16 minutos, Francia otorgó un penal -diez en todo el partido- que acercó en el marcador a los norteamericanos (12-9). Pero los europeos se recuperaron rápidamente con dos tries casi consecutivos del centro Gael Fickou y del medioscrum Baptieste Serin, que les dio el ansiado punto bonus. Con el tiempo casi cumplido, el pilar Jefferson Poirot logró un quinto try. Maxime Lopez acertó las tres conversiones, sellando así el 33-9 definitivo.Con este triunfo y el punto bonus, los ‘Bleus’ le meten más presión a los Pumas, que están obligados a vencer a Inglaterra si quieren seguir en la lucha por la clasificación a cuartos de final. El encuentro de los argentinos será el sábado a las 5:00 am.CON LOS TRES HERMANOSNueva Zelanda volvió demostrar su poderío y en su segunda presentación pasó por encima a Canadá, con 9 tries y la presencia de los tres hermanos Barrett, para un global de 63-0.Desde el primer minuto los All Blacks salieron a pasar por encima a su rival. Desde la salida, recuperaron la pelota y antes del minuto llegaron al ingoal, aunque no fue try porque la pelota quedó encima de un jugador canadiense. Pero era sólo el preludio de lo que vendría. A los cinco minutos, el scrum fue para adelante y el árbitro otorgó el try-penal.Antes de los 10', Jorde Barrett apoyó el segundo tras una exquisita habilitación de Mo'unga con un kick cruzado. Sonny Bill Williams apoyó el tercero y Beauden Barrett sumó el del bonus antes del cierre de la primera etapa, para un parcial de 28-0.El arranque del segundo tiempo fue demoledor por parte de los hombres de negro. Una seguidilla de cuatro conquistas en diez minutos demolió a los Canucks: Rieko Ioane, Scott Barrett, Shannon Frizell y Brad Weber. Este último, además, apoyó el segundo en su cuenta personal a los 17'.La goleada dejó varias perlitas: por primera vez en una Copa del Mundo, tres hermanos jugaron juntos con la camiseta de los All Blacks, pero como si fuera poco, los tres apoyaron para que la estadística sea aún más enriquecedora. Con esta goleada, los All Blacks quedaron a un paso de la clasificación a cuartos de final.OTROS PARTIDOSEste jueves las 7.15, Irlanda buscará la recuperación frente a Rusia en el Grupo A, mientras que el viernes a las 6.45 jugarán Sudáfrica e Italia por el Grupo B.