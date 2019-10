Pullaro, contra la Justicia

Tras la reunión con Diputados en legislatura por los constantes hechos de inseguridad en la Provincia y, en especial en la ciudad el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro habló ayer la mediodía con la prensa y apuntó contra la Justicia santafesina especialmente enfocado en las condenas que no se cumplen o en la flexibilidad de las imputaciones a la hora de juzgar a los delincuentes. En una improvisada rueda de prensa, el funcionario explicó que “la reunión fue muy buena y siempre es bueno el diálogo para llegar a un trabajo conjunto”. “Ya lo dije la semana pasada. Ojalá nos citen más seguido y cuando sea diputado el año que viene voy a tener un perfil propositivo. Hay cosas que se deben resolver entre los tres poderes”. De esta manera Pullaro aprovechó para poner el eje sobre los problemas de la Justicia local. A manera de ejemplo, explicó que, en el día de ayer, en Rosario, se produjo un tiroteo entre un delincuente y la policía que quedó filmado. Al identificar al caco se pudo saber que tenía entre el 2009 y 2018 había cometido 9 delitos entre los que se destacan robos calificados. “Eso a uno lo revela. Son pocos los que van presos pese a los hechos que cometen. Una persona que hiere a otra en una pierna de un balazo, si se recupera antes de los 30 días el agresor es imputado por lesiones leves. Es una locura y, tendría que ser imputado por intento de homicidio”, manifestó el ministro.Luego siguió: “no soy abogado soy politólogo pero siempre intento seguir el sentido común”. Siguiendo con las consultas el ministro dijo que "el sistema debe mejorar de manera conjunta así podemos terminar con este problema". Y finalizó: "Yo creo que la seguridad es fundamental y no se puede sacar ventaja política de esta crisis que estamos pasando".El diputado provincial Leandro Busatto (UC-PJ) fue uno de los presentes en la charla. Al salir, frente a los micrófonos dijo: " que la exposición del funcionario lo dejó "insatisfecho", cuestionó que no se haya permitido el ingreso de la prensa y reiteró que el Frente Progresista le deja al próximo gobierno "una pesada herencia en materia de seguridad", remarco. "Lo que vemos sobre la seguridad es que hay una puesta en escena, de hacer aparecer a la gestión como ocupada en los temas que hay que resolver. Pero no nos quedó claro qué herramientas el gobierno ha usado para afrontar esta crisis extraordinaria. La presencia del Ministro era para hablar sobre eso, no sobre su gestión, sobre cuántos patrulleros compró", expresó. Además, Busatto cuestionó que la reunión haya sido a puertas cerradas, sin posibilidad de que nadie presencie la reunión de los diputados con el Ministro: "Quedamos insatisfechos, como cualquier ciudadano que ve que convocamos al Ministro y esto se hace a puertas cerradas, sin la presencia del periodismo, sin participación de otros sectores de la sociedad civil. Hay que sacarse la careta, para discutir estas cosas hay que convocar a gente que está fuera de la Legislatura, del Ejecutivo, del Poder Judicial. Se necesita valor para abordar esta problemática escuchando más a los que están afuera que a los que están adentro".