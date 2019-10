Décimo aniversario de la imposición del nombre

El acto contó con la presencia de alumnos y alumnas, los protagonistas de las aulas. En la ocasión se proyectaron videos, hubo palabras emotivas de distintos representantes de los niveles educativos y la actuación de la Banda Municipal de Música.Es importante destacar que el nombre de la institución surgió en el marco un proyecto institucional de no violencia, donde se tomó la figura de este líder de la humanidad como modelo y ejemplo.La directora de la escuela, Rosana Herrera, expresó: “Es un día especial porque se celebra el nacimiento de Mahatma Gandhi y, justamente, hoy se conmemoran 10 años de la imposición del nombre de nuestra escuela. La comunidad educativa estamos muy contentos y festejando estos primeros años”.También dijo que “no es cualquier nombre y fue decidido en aquel momento por los docentes y la directora organizadora, María Lourdes Recaman, porque el proyecto institucional en el que se basa la institución es el trabajo por la paz y la no violencia”.Entonces “Gandhi es una figura muy representativa y un ícono a nivel mundial. Fue allí cuando se decidió ponerle este nombre. Tiene peso en la defensa de todos sus ideales y nosotros perseguimos sobre todo la paz y no violencia”.La institución cuenta con 330 alumnos, doce divisiones y dos modalidades u orientaciones: Comunicación, y Economía y Gestión. “Nosotros tenemos conflictos como todas las escuelas, el tema es abordarlo de la mejor manera, con proyectos y lo más representativo es la caminata por la paz y la no violencia”.Este año, la actividad se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre: “Estamos abocados a esa actividad, donde hay actividades previas a la caminata, durante la misma y después. Estamos trabajando en este proyecto es muy significativo para nosotros y es salir a pedir paz, toda la escuela sale a la calle ese día”, finalizó la directora.