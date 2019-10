Las exportaciones de carne en agosto marcarían un nuevo récord histórico

Las exportaciones de carne vacuna durante el mes de agosto superaron las 78.000 toneladas, desde las 64 mil toneladas exportadas durante julio, con lo que las ventas de carne vacuna al exterior acumularán en lo que va del año 487 mil toneladas, un 26 por ciento más de incremento en relación a lo exportado durante el mismo período de 2018.

Las exportaciones de agosto pasado marcarían un nuevo récord histórico, en tanto cae el valor promedio de los cortes exportados bajo Cuota Hilton en lo que va del año.

Con un promedio de USD 10.929,6 por tonelada exportada sobre las 9.319,55 toneladas certificadas hasta la semana 13 (24 de septiembre), el valor de los cortes Hilton registra una caída interanual del 3,73 por ciento en comparación con igual período del año pasado, consignó el Ag Barometer del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En tanto, la baja semanal se ubica en 2,2 por ciento al pasar de un valor de U$S 10.318,78 por tonelada en la semana 12, a U$S10.092,28 en la semana 13, según información dada a conocer por el sitio online Noticias Agropecuarias.



NIVEL DE CONFIANZA

Cayó, por otra parte, el nivel de confianza de los productores agropecuarios tras las PASO de hace semanas.

El dato surge de la medición septiembre del índice de Ag Barometer, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral (CEAg).

El Ag Barometer proporciona, bimensualmente, medidas nacionales sobre las percepciones del sector agropecuario argentino, que muestran la evolución de su confianza a lo largo del año.

Así, la medición de septiembre arrojó un índice general de confianza de 74 puntos, lo que representa una caída del 45 por ciento desde un máximo de 137 puntos registrado en julio -previo a las PASO-, y el nivel más bajo desde que comenzó a publicarse en octubre 2018.



TIPO DE CAMBIO

El tipo de cambio oficial subió en la semana 1,16 por ciento, tras una fuerte baja de la tasa de política monetaria que se ubicó al cierre en 79,201%.

Sin embargo, la mayor caída se da en las expectativas para los próximos 12 meses (-50%), ya que el 48% de los productores piensa que van a estar peor financieramente, frente al 9% medido en la edición anterior.

Por otra parte, el 66 por ciento de los productores cree que los próximos 12 meses van a ser malos para el sector agropecuario, mientras que en julio solamente un 23% pensaba de esa forma.



CUESTION DE AJUSTE

El principal motor de esta caída fue el ajuste en los tipos de cambio implícito de las acciones; mientras que los ADRs -acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York- subieron, las acciones de esas mismas empresas cayeron en la bolsa local, resultando en una baja del tipo de cambio implícito del 8,16 por ciento semanal.

En tanto, el tipo de cambio oficial subió en la semana 1,16%, tras una fuerte baja de la tasa de política monetaria que se ubicó al cierre en 79,201%.

Fue el déficit de cuenta corriente del segundo trimestre de 2019.

La cuenta corriente del balance pagos presentó una baja interanual del 69,9% producto de la caída en la actividad y mayor tipo de cambio de real.

La variación viene explicada por un superávit comercial de USD 2.666 millones y un ingreso primario deficitario de USD 5.305 millones.



LOS ULTIMOS 4

TRIMESTRES

Teniendo en cuenta los últimos 4 trimestres, el déficit de cuenta corriente fue U$S 15.856 millones o su equivalente al 3.4% del PBI. Las necesidades financieras del trimestre ascendieron a U$S 2.547 millones, mientras que el ingreso de la cuenta financiera fue de USD 3.339 millones, por lo que las reservas internacionales se redujeron en USD 1.773 millones.

Subió la actividad económica durante julio en relación al mismo mes de 2018, de acuerdo a lo indicado por el INDEC a través de su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que, en comparación con de junio muestra una variación positiva del +1,2% mensual.

Sobre las 15 actividades económicas monitoreadas por el INDEC, las variaciones extremas se observan en el sector agropecuario que aumenta 20,1% sustentado en una excepcional cosecha y en la intermediación financiera, que se derrumba un 13,9% respecto de igual mes del año pasado.