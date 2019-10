Control lechero oficial se renueva, tras actualizar el reglamento en vigencia

En informe periodístico de TodoAgro se hace mención a un comunicado de la Asociación Criadores de Holando Argentino haciendo un repaso de los comienzos de su trabajo, y destacando la separación de las Regionales y entidades adheridas, tras actualizar el nuevo reglamento del control lechero oficial.El documento manifiesta lo siguiente:"ACHA comenzó su participación en el control de producción oficial de vacas lecheras y Registro de Crías, asumiendo las responsabilidades de organización, fiscalización y certificación de resultados, a partir del año 1981, luego de una decisión del Estado Nacional en delegarle el servicio, Decreto Presidencial 688/81 y el correspondiente Reglamento aprobado por Resol. 22 del año 1982."Así, fueron las organizaciones de productores las que tuvieron activa participación en el nuevo esquema de trabajo y los resultados no se hicieron esperar, produciéndose un sensible crecimiento en el número de vacas controladas e inscriptas en el Registros de Crías, gracias a la aparición de nuevas tecnologías de procesos y trabajos, que brindaron beneficios concretos a los productores incluidos en el Control Lechero Oficial.REGIONALIZACIONDEL SISTEMA"Funcionaba el Consejo Asesor de Entidades de Control Lechero, organismo que permite la participación directa -con voz y voto - de los productores representantes de cada una de las instituciones habilitadas. En ese contexto surge la demanda de regionalización del sistema de trabajo, proceso que comienza a partir del año 1992 y que se tradujo en la conformación de cuatro Regionales radicadas en las provincias más importantes en materia de producción lechera."Se conformó la Comisión Nacional de Control Lechero, asesora del Comité Ejecutivo, integrada por dirigentes de las distintas Entidades de Control Lechero así como representantes de las Regionales."Fue entonces acumulándose información en cantidad y calidad, las Evaluaciones Genéticas de reproductores fueron cada vez más confiables, y puestas al alcance de productores, proveedores de genética y demás instituciones interesadas."En la actualidad ACHA, en convenio con la Universidad del Centro, se encuentra trabajando fuertemente en el desarrollo de la plataforma genómica nacional, que brinda a los interesados no solamente la posibilidad de acceder a la prueba Americana, sino también a una predicción con valores locales.INCORPORACIONDE TECNOLOGIAS"La incorporación de las tecnologías exigidas a nivel internacional, ha permitido a la Argentina, a través de ACHA, posicionarse entre los países de avanzada en la materia, siendo desde hace varios años (1991) miembro pleno de ICAR (International Committee for Animal Recording), que es la organización mundial que marca las normas y procedimientos para el buen funcionamiento de los procesos de control de producción en el mundo."Participando asimismo en las Pruebas Internacionales llevadas a cabo por INTERBULL. Siendo la Argentina el único país latinoamericano que participa activamente en estos organismos internacionales."En materia de procesamiento, el SICEL fue el salto cualitativo que posibilitó contar con un sistema integrado, para emisión de lactancias y registros de genealogía, contando con todos los datos productivos y reproductivos detallados, al servicio de los productores incluidos en el Control Lechero Oficial.ACTUALIZACIONDEL REGLAMENTO"El Comité Ejecutivo de ACHA, en coordinación con el Ministerio de Agroindustria de la Nación a través de la Subsecretaría de Lechería, ha actualizado el Reglamento de Control Lechero Oficial, cumpliendo en un todo con el Decreto 688/81 y siguiendo en la misma línea del reglamento aprobado por Resolución 22, adecuándolo a los avances tecnológicos producidos en los tambos en estos años, siendo recientemente puesto en vigencia a través de la Resolución 2019-79-APN-SGA-MPYT. En este proceso participaron todas las comisiones asesoras que actúan en el ámbito de la Asociación."Desde su publicación en el Boletín Oficial -07 de marzo de 2019- las Regionales de control lechero nos hicieron llegar su desacuerdo en las cuestiones de funcionamiento institucional, no así en los aspectos técnicos -que fueron apoyados en un todo-,lo que desde ACHA valoramos y consideramos lo más importante para el buen funcionamiento del Sistema.INFLEXIBILIDAD"Entendiendo que hablando y trabajando mancomunadamente se podría haber llegado a un consenso, desde ACHA hemos recibido a los representantes de las Regionales en distintas oportunidades, los hemos escuchado, hemos propuesto instancias de trabajo para llegar a acuerdos y trabajar de forma armónica, pero en todos estos meses la única respuesta recibida de las Regionales fue 'dar de baja el nuevo Reglamento', mostrando total inflexibilidad, negándose a dar continuidad a la Comisión Nacional de Control Lechero y negándose a participar en las reuniones de la Comisión Técnica, paralizando de esta forma el normal funcionamiento del Control Lechero y Registro de Crías."El 4 de septiembre las Regionales de Control Lechero interrumpieron de manera unilateral sin dar explicaciones ni argumentos sólidos su relación con ACHA, discontinuando su participación y los compromisos asumidos renunciando de esta forma a sus responsabilidades dentro del sistema de Control Lechero Oficial, instando a las Entidades adheridas a proceder en igual sentido."Está claro que de esta forma arrastrarían a los productores a interrumpir el trabajo de años, perdiendo la genealogía reconocida por el Registro de Crías, o Puro por Pedigrí, según corresponda; la certificación de las lactancias terminadas; la validación de los eventos reproductivos históricos de cada animal, exención del IVA a los aranceles, beneficio de trazabilidad de la hacienda en Control Lechero Oficial –Resolución 370/07 de SENASA-, etc."Todo un sinsentido, a cambio de nada.RATIFICACION DEUN PROYECTO"Desde la Asociación asumimos el firme propósito en ratificar nuestro proyecto y seguir trabajando para el avance genético y productivo de los tambos y la lechería argentina en su conjunto, en programas tales como: el desarrollo de las Pruebas Genómicas, poniendo al alcance del productor la prueba Americana y la valorización Nacional, la actualización del Reglamento de Registro de Crías, ampliando la oferta y variabilidad genética con la incorporación de machos reproductores provenientes de otros Registros. En acuerdos de colaboración estamos también intercambiando tecnología con empresas del sector, para mejorar los procesos. Estos son solo algunos ejemplos de nuestra agenda de trabajo."Dada esta situación-y para no perjudicar a los productores-, ACHA, por la responsabilidad que le corresponde, asumirá la totalidad de las tareas de capacitación, control y fiscalización que compartía con las Regionales, protegiendo a los productores y brindando así el mejor servicio que les permitirá ser cada día más eficientes".