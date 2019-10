Reeligieron a Carlos Achetoni como presidente de la Federación Agraria

En el desarrollo del 107º Congreso de la Federación Agraria Argentina (FAA), en la ciudad de Rosario se consagró a Carlos Achetoni como presidente de la entidad para un nuevo mandato con un 92,42 por ciento de los votos.

De las deliberaciones participaron cientos de delegados de todo el país, que ratificaron la continuidad del mendocino en la conducción, acompañado por Elvio Guía y Marcelo Banchi como vicepresidentes 1º y 2º, respectivamente.



PRIMERAS PALABRAS

De acuerdo a un informe de Noticias Agropecuarias, al ser proclamado para un nuevo mandato Achetoni señaló "agradezco enormemente la posibilidad que nos han dado de continuar por este camino, el de darle los derechos que le corresponden a los pequeños y medianos productores, de tener como entidad independencia política y económica, de seguir trabajando desde la conducción de la Federación Agraria para luchar por políticas públicas que promuevan la agricultura familiar y, permitan llegar con nuestros alimentos a la Argentina y el mundo".

Y agregó "propongo como desafío, que tengamos cada vez más participación de mujeres y de jóvenes en la vida interna de la institución, porque con su protagonismo, la Federación Agraria se renueva. Necesitamos que haya entusiasmo, transferencia de conocimiento, que a cada momento nos unamos. Porque si nos dividimos adentro, no nos van a respetar afuera, y estaremos entregando las banderas históricas de la entidad a los viles juegos de la política".



POR EL DERECHO

A LA TIERRA

El dirigente reivindicó la necesidad de proseguir la lucha por el derecho a la tierra y promover la agricultura familiar.

Para el dirigente federado y el grupo de dirigentes que lo secundan, es necesario luchar por el acceso a la tierra y también por la continuidad de los agricultores en sus fincas "hace décadas que venimos perdiendo pequeños y medianos productores, tenemos que revertir ese proceso, gobierne quien gobierne. Debemos tener la hidalguía de defendernos y al mismo tiempo generar proyectos, capacitarnos, promover el asociativismo", detalló al cerrar la 107 Edición del Congreso federado.

Además, Andrea Sarnari (Bolivar, Buenos Aires) y Carlos Marveggio (Junín, Buenos Aires) fueron elegidos para la Sindicatura titular y suplente de FAA.



PALABRAS DE LOS

VICEPRESIDENTES

Marcelo Banchi (Alcorta, Santa Fe): "es una gran responsabilidad. No es una situación fácil, en lo económico y en lo político. Pero acá estaremos siempre, defendiendo a los pequeños y medianos productores, sobre todo cuando los Estados están ausentes. Hoy debemos decir a quien nos escuche, que se acuerden del sector productivo, del interior, de las familias que dependen de cada productor".

Elvio Guía (Entre Ríos): "no ha sido un año sencillo para la entidad, en un contexto también de muchas complicaciones. Para lo que sigue de acá en más, necesitamos de ustedes, los productores, más que nunca. Y para eso tenemos que estar todos juntos, que se empodere cada filial, cada distrito, enamorar a la gente de nuestras banderas".



FEDERACION AGRARIA

La Federación Agraria Argentina es una organización patronal de productores rurales de la Argentina, fundada el 15 de agosto de 1912 en el curso de una histórica protesta de arrendatarios y pequeños productores rurales, conocida como Grito de Alcorta.

La mayor parte de sus miembros son pequeños y medianos propietarios rurales, principalmente concentrados en las provincias de Santa Fe y de Córdoba.

Su primer presidente fue Antonio Noguera, en tanto que el abogado Francisco Netri, líder del Grito de Alcorta, fue quien inspiró su creación.

La FAA tiene una organización interna en la que divide el país en 16 distritos, esta dirigida por un cuerpo de directores, el Consejo Directivo Central, que se elige en el Congreso Anual Ordinario, tiene su sede en San Lorenzo 1121 de la ciudad de Rosario, y edita el periódico "La Tierra".

Por otra parte, tiene como objeto defender los intereses de los pequeños y medianos productores agropecuarios de todo el país, a través de su participación en los diferentes temas que conforman la coyuntura del sector, frente a las acciones de los gobiernos, de empresas privadas y de otros sectores que atenten contra los derechos de aquellos.

De acuerdo a su Estatuto, esta entidad se propone "asumir la representación de los intereses y aspiraciones de quienes la integran, de todas partes del país, que tengan como fin el respeto por las personas y los superiores intereses de la Nación".

Y a tal efecto, según dice la Carta fundacional la FAA podrá efectuar la prestación de cualquier clase de servicios, inclusive mutuales, a sus entidades integrantes y a los socios de estas, en forma directa o por conducto de terceros, además de realizar actividades industriales, regionales o de intercambio cooperativo que tengan por objeto la defensa del productor agropecuario.