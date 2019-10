A mano armada, una pareja robó en estación de servicios

Ante personal de la Seccional 15ª una mujer de 37 años de edad, denunció haber resultado víctima de un robo llevado a cabo con la portación de un arma de fuego, presumiblemente un revólver.

Sucedió aproximadamente a la hora 2 de la jornada de la víspera, en la estación de servicios que se ubica a la vera de la intersección de la ruta nacional 34 y la provincial 70.

De acuerdo a la exponente, ingresaron al Shop de la estación Axion un hombre y una mujer, que cubrían sus rostros con la utilización de cascos.

De pronto, el malviviente exhibió un arma de fuego en una mano, a la vez que ordenó que los allí presentes (dos empleados y un cliente) ingresen a un depósito, en tanto la mujer sustrajo una cifra de dinero cercana a los 3.000 pesos, desde la caja registradora-

Acto seguido ambos delincuentes se dieron a la fuga en una motocicleta, que los aguardaba junto a un cómplice.



UNA MUJER FUE

EXTORSIONADA

En la ciudad de Frontera una joven de 24 años de edad fue extorsionada, pidiéndole dinero a cambio de no mostrar fotos íntimas de ella.

Según informó Radiocanal, de San Francisco, la mujer no solamente fue víctima de un robo, sino que es amenazada telefónicamente.

La víctima reside en un tramo de la calle 9, y tras ser forzada la reja de una ventana en su domicilio, se ingresó y concretó el robo de un teléfono celular y un reloj.

En dicho aparato guardaba fotos, alguna de ellas íntimas.

Ahora, a través de mensajes de WhatsApp la extorsionan solicitando dinero a cambio de no hacer públicas las imágenes.

En consecuencia, policialmente se labora e pos de tratar de esclarecer ambos sucesos delictivos



BILLETERA CON

TRES MIL PESOS

Cuando un rafaelino regresó de un viaje junto a dos amigos, al dejar el vehículo (un colectivo) en el que se habían movilizado en una calle de nuestra ciudad, fueron abordados por un delincuente.

Arma en mano el individuo logró un botín consistente en prendas varias , zapatillas, dos teléfonos celulares, un maletín con documentación y la suma de 3.000 pesos que eran resguardados en una billetera.



ROBO EN SECTOR

DEL Bº ACAPULCO

Una muchacha de de 19 años de edad, denunció ante personal policiales que en se movilizaba por una calle del barrio Acapulco, en la localidad de Josefina, en nuestro Departamento, en un automóvil y de pronto experimentó un hecho contra la propiedad.

De acuerdo a la denunciante, al descender del rodado fue abordada por un delincuente que le arrebató su teléfono celular.