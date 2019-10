Liga: arranca en el predio

Este jueves se pondrá en marcha la décima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, con el partido que disputarán Atlético Rafaela y Unión de Sunchales, a partir de las 18.30 horas (17 en Reserva), en el predio del autódromo. El árbitro será Franco Ceballos.Los dos equipos están lejos de los primeros puestos y su objetivo pasa por ir terminando de la mejor manera la competencia. La Crema, con su mal Clausura, ha quedado inclusive un tanto lejos de la aspiración de pelear por el cuarto lugar de la tabla general para el Absoluto, ya que quedan cuatro fechas.La jornada seguirá el viernes con otros dos partidos: 9 de Julio vs. Talleres de María Juana (20 hs. Reserva y 2130 hs. Primera); y Brown vs. Ben Hur (viernes a las 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera).CONVOCADOS SELECCION SUB 12El cuerpo técnico liguista dio a conocer los 18 jugadores que serán parte del plantel del Seleccionado Sub12 que jugará el Torneo Provincial del 12 al 14 de octubre en la Liga Ceresina de Fútbol (Zona Norte).Este es el detalle:Agustín Minetti (Florida de Clucellas), Benjamín Diaz (Zenón Pereyra FBC).Luis Grande (La Hidráulica), Laureano Bonsegundo (Sportivo Roca), Agustín Piovesan (Atletico María Juana), Valentino Gadler (Moreno de Lehmann), Valentino Maina, (Deportivo Aldao) y Máximo Godoy (Talleres M. Juana).Lorenzo Perusia (Atlético María Juana), Matías Molina (Moreno de Lehmann), Alvaro Farias (Moreno de Lehmann), Bautista Beccaría (Deportivo Aldao), Ciro Alberto (Independiente de Ataliva), Axel Expósito (Sportivo Santa Clara) y Enzo Galizzi (Deportivo Bella Italia).Juan Suppo (Sportivo Santa Clara), Elías Espinoza (Deportivo Bella Italia), Ramiro Jaime (Atlético María Juana).Cabe recordar que el cuerpo técnico está conformado por Rubén Bucci como Director Técnico y Horacio Nieto como Ayudante de Campo. Nuestra Selección integrará la Zona «A» de la Zona Norte junto a Liga Ceresina, Liga Paivense y Liga Reconquistense.