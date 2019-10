El sector atraviesa una crítica situación

La Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) y sus entidades confederadas muestran su preocupación alertando a la población en general y a las autoridades de la Seguridad Social, sobre la crítica situación de la odontología de nuestro país. Debido a la devaluación, al proceso inflacionario en curso y teniendo en cuenta que los costos requeridos para el correcto ejercicio profesional se encuentran dolarizados, cumplimos en hacer este llamado de atención. Es por esto que requerimos que las autoridades de las obras sociales y prepagas, acerquen posiciones con las instituciones para poder reducir el impacto directo sobre los profesionales de la salud, lograr subsanar e impedir el colapso de la atención odontológica en detrimento de la salud bucal y general de la población. El odontólogo no puede ni debe ser el financiador del sistema.



PREOCUPA EL AUMENTO

DE INSUMOS DOLARIZADOS

Por su parte, integrante de la Confederación odontológica de la República Argentina (CORA), se reunieron en los últimos días en Buenos Aires para analizar la situación de aumentos en costos de insumos odontológicos que son dolarizados y el no aumento del costo de las prácticas por parte de las obras sociales. De esta manera, la Federación Mnera de odontólogos como el Circulo Odontológico de la zona centro, se mantienen en alerta, según Luis Sowinski, titular de ambas instituciones. “Más allá del comunicado que hicimos a nivel nacional, estamos alertando a los pacientes que son quienes deben exigir a las obras sociales, que no podemos nosotros financiar los costos. Estamos tratando de negociar, pero también queremos explicar a los pacientes la situación que atravesamos como profesionales”, manifestó.

Dijo que “los pacientes reclaman porque deben abonar las prácticas, pero no podemos seguir así. Las pre pagas aumentarán un 17% pero eso no se traduce a nuestro trabajo lamentablemente”, expresó al Aire de Integración. Descartó que dejen de atender a pacientes, lo que sería la última opción, pero indicó que “estamos haciendo un llamado de atención, solamente los guantes quirúrgicos aumentaron un 100% en este año, imaginen lo demás”, explicó.