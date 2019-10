Alfaro y su queja por simulaciones de River

En la conferencia de prensa post-derrota ante River, Gustavo Alfaro aseguró que no quería excusarse y justificar la derrota desde las decisiones del árbitro brasileño Raphael Claus,que en Boca consideraron tan injustas. Aunque en sus declaraciones hizo notar que no se fue nada conforme con las decisiones arbitrales y hasta pareció estar fastidioso con los supuestos métodos pícaros de Marcelo Gallardo."Wanchope dice lo que dice porque hoy (por ayer) le mostré a mis jugadores un video con la cantidad de faltas que buscan los de River. Siempre intentan generar un contacto para el penal, poniendo rápido el cuerpo delante del defensor, y se tiran permanentemente", inició el entrenador. Y remató: "Hay jugadas que no se revisan y la de Capaldo sí. Al árbitro le dije que De la Cruz se tiró 4 veces, simuló en todas y no amonestó en ninguna. No quiero justificar algo que no es. Pero River trabaja muchos detalles y nosotros teníamos que estar alertas, por ejemplo, evitando lo del penal".PONZIO Y QUINTERO CON ALTALos mediocampistas Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero recibieron ayer el alta oficial de sus respectivas lesiones y ahora apuntarán a ganarse su lugar en la revancha ante Boca por las semifinales de la Copa Libertadores. Ponzio sufrió una lesión muscular en el primer partido del año ante Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina y luego se resintió en la revancha con Cruzeiro por la Libertadores el 30 de julio pasado, por lo que estuvo más de dos meses con trabajo diferenciado. A eso se agrega su juicio en España por un supuesto arreglo de un partido de cuando jugaba en el Zaragoza, del que tendrá que ir a escuchar la sentencia definitiva en las próximas semanas.El colombiano Quintero, por su parte, sufrió una rotura de ligamentos de rodilla el 18 de marzo pasado, y si bien la semana pasado trabajó a la par del grupo, no tenía el alta formal de los médicos. Para el entrenador Marcelo Gallardo, ahora, será el momento de ponerlos a tono futbolísticamente, para lo que tendrán el cruce de Copa Argentina el 11 de octubre -ganador de Almagro- Talleres de Córdoba- y ante Arsenal por la Superliga el 20 de octubre, antes de la revancha en el estadio "La Bombonera".El plantel "millonario" se mantuvo concentrado en el estadio "Monumental" y entrenó este miércoles, para empezar a pensar en el partido ante Patronato de Paraná el domingo próximo por la novena fecha de la Superliga. Si bien no hay muchos indicios del equipo, la idea del entrenador es evaluar las recuperaciones físicas de todos y que juegue el equipo titular que viene de ganarle a Boca para que no pierdan ritmo y aprovechar la racha ganadora.