Fernández con la UIA y con Pérez Esquivel

BUENOS AIRES, 3 (NA).- El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) y mañana asistirá al Congreso de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que definirá su incorporación a la Confederación General del Trabajo (CGT).En la sede de la entidad industrial, el ex jefe de Gabinete fue recibido por su titular, Miguel Acevedo, con quien ya se había encontrado en ocasiones anteriores durante la campaña.Fernández llegó acompañado de dos economistas de su confianza con posible futuro ministeriable, Matías Kulfas y Cecilia Todesca, y también por el coordinador general de su campaña presidencial, Santiago Cafiero, quien suena con fuerza para ocupar la Jefatura de Gabinete en un hipotético gobierno del Frente de Todos.LA UIA le presentó un plan integral para el sector, que a cambio se llevó la promesa de la creación de un Ministerio de Comercio Exterior fusionado con el de Relaciones Exteriores.En declaraciones a la prensa, Fernández indicó que tiene "un mismo ideal y la vocación de recomponer la industria"."La industria hay que ponerla de pie de vuelta en la Argentina, hay que dejar de maltratarla como se la maltrató durante estos años", subrayó el ex jefe de Gabinete.Fernández lamentó que la mitad de la capacidad industrial esté ociosa "en materia alimentaria", siendo un país que "puede dar alimentos a 400 millones de argentinos".En la sede de la UIA estuvieron, además de Acevedo, los vicepresidentes de la UIA Daniel Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Guillermo Moretti, Eduardo Nougués, Adrián Kaufmann Brea, Carlos Garrera y Alberto Sellaro, quienes le presentaron su propuesta de "Plan Productivo 2020-2023 – Una plataforma para generar valor y exportarlo al mundo".En tanto, este jueves Fernández se reunirá con la contraparte en la cadena de la producción argentina: asistirá en Lanús al Congreso normalizador de la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, que ya tiene resuelta la disolución de esa entidad en la CGT, de la cual se había desprendido en 1989, hace 30 años, por el alineamiento a las políticas liberales del Gobierno de Carlos Menem.El gesto de Yasky no es improvisado sino que viene madurando hace tiempo, y tiene el visto bueno del candidato presidencial, quien cree verse beneficiado por la unificación del movimiento obrero y el respaldo de éste a su proyecto político.El viernes, Fernández retomará su gira por el interior con una visita de campaña a Formosa, donde recibirá la bienvenida del gobernador Gildo Insfrán.NOBEL DE LA PAZPor otra parte, Fernández se reunió con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en sus oficinas de San Telmo, en coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia. De la reunión, que duró más de una hora -según pudo saber NA- participaron también el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés y su hijo, el dirigente kirchnerista Juan Manuel Valdés."Hablaron de cómo reducir la pobreza y el hambre, de la situación de los derechos humanos y del lawfare en Latinoamérica", informaron a esta agencia fuentes cercanas al ex jefe de Gabinete.Pérez Esquivel es uno de los referentes del campo de la cultura y de los derechos humanos que en su momento firmó una solicitada a favor de la fórmula de Fernández y Cristina Kirchner.