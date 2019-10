La desocupación subió dos puntos en Rafaela y se ubicó en el 9%

La presentación del informe de avance del Relevamiento Socioeconómico 2019 reveló indicadores del mercado laboral alarmantes con registros de exclusión y dificultades de inserción más altos en años. La desocupación se elevó al 9%, en tanto que el 19,7% de la población económicamente activa presenta problemas de empleo destaca el reporte que fue presentado ayer en el Salón Verde del edificio municipal por el intendente Luis Castellano, el director del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, Marcelo Ortenzi, y el titular del organismo en representación del Concejo, Jorge Muriel.“Casi el 20 por ciento de la población económicamente activa de Rafaela tiene problemas de empleo. Es un dato muy duro y contundente que debe mirarse con atención”, advirtió el mandatario local ante concejales, funcionarios de su equipo de gobierno y dirigentes sindicales. “Esto no escapa al contexto de país sino que muestra que Rafaela no es una isla y que con sus propias políticas no puede mantenerse en pie. El trabajo ha sido siempre nuestro motor del desarrollo y hoy se ve golpeado por políticas nacionales que nos están afectando duramente”, afirmó Castellano al presentar el informe un día antes del desembarco en la ciudad del presidente, Mauricio Macri en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 27 de octubre.Además, en este grupo de los desocupados, Castellano remarcó que existe “un gran número de personas que buscan empleo y no consiguen, especialmente los jóvenes. No nos olvidemos que Rafaela tiene una gran potencialidad y es que el 45,5 por ciento de su población económicamente activa es menor de 30 años. Estamos hablando de muchos jóvenes que quieren insertarse en el mercado laboral y no lo pueden hacer, especialmente las mujeres”.Sin embargo, uno de los datos que evidencia mayor alarma es “la problemática de la persona mayor de 45 años. Esto no es menor porque nosotros vemos que si hay algún problema a partir de los 45 años en el empleo, la persona no logra insertarse nuevamente y son 20 años de vida laboral que le quedan”.En este sentido, el mandatario comentó que “hay un déficit en este grupo de personas de poder generar recursos en una etapa de su vida, donde seguramente tiene una carga familiar y se encuentra con dificultades ante su presente y futuro sobre los ingresos que pueda generar para poder acceder al beneficio de una jubilación”.LA DESOCUPACIONES UN PROBLEMAAdemás, el Intendente dijo que “desde hace tres años, la población económicamente activa tiene problemas de empleo. En esto debemos sumar la desocupación abierta, es decir aquellas personas que buscan empleo y no lo encuentran, con aquellos que tienen una ocupación de menos de 35 horas pero buscan más. Ambos tienen una situación en cuanto a los ingresos muy precaria y, esa precarización, se traslada al ámbito familiar que repercute en la ayuda social”.“No es un porcentaje menor: Estamos hablando del 20 por ciento de los desocupados y tenemos que pensar que esta cifra lleva más de un año buscando empleo, es decir, tiene serias dificultades para poder insertarse”, señaló.A raíz de esto, “hay gente que ya no busca trabajo porque no tiene la ilusión de conseguirlo. Esto genera en una comunidad un problema social muy grande que lo vemos reflejado justamente en nuestro presupuesto de asistencia social con 75 millones de pesos”.En función de esto, enfatizó: “En Rafaela hay hambre. Los invito a que vayamos al Centro Integrador Comunitario, a los comedores y merenderos de los barrios, donde vamos a poder observar muchas familias que no tienen trabajo y la gran necesidad de alimento que hay”.“Nuestra ciudad está viviendo la misma situación que se vive en el resto del país, menguada o acompañada porque hay una red institucional muy fuerte junto con el municipio que contiene. La situación es muy compleja”, aclaró el Intendente.“Si el presupuesto de Desarrollo Social se viene multiplicando cada año desde el municipio, es porque la contención tiene que ser cada vez más grande ya que no se genera empleo. Y si no se genera empleo estamos en un problema porque están en peligro nuestras pymes, nuestros trabajadores y nuestras familias”, reflexionó Castellano al aludir al proyecto presentado el último lunes en el Concejo, que propone para el 2020 partidas por un total de 74 millones para el área social, muy por encima de los 32 millones asignados para este año.