River fue más que Boca en la semifinal de ida y le ganó 2-0

Con el recuerdo presente de lo que sucedió en la Superfinal en Madrid, River y Boca se volvieron a ver las caras en el Monumental en el primer duelo de la semifinal de la Copa Libertadores.

La intensidad fue tan notoria, que a los 7 minutos se produjo la primera acción que generó el primer estallido en Núñez. Un cierre a destiempo de Emmanuel Mas a Rafael Santos Borré obligó al brasileño Raphael Claus a consultar con la tecnología la resolución de la acción.

El contacto del ex San Martín de San Juan con el delantero cafetero despejó las dudas y la pena máxima le permitió al colombiano festejar el 1 a 0. El Millonario golpeó desde el vestuario gracias a la capacidad de su juego colectivo en la ofensiva. Para esas alturas ya nadie se acordaba del récord que tenía Esteban Andrada hasta la fecha pasada de la Superliga, cuando perdió su invicto ante Newell´s.

El golpe hizo reaccionar de inmediato al Xeneize. Un disparo de larga distancia de Alexis Mac Allister hizo lucir a Franco Armani con una maniobra que sirvió despertó los suspiros en las tribunas. El manotazo del arquero concluyó con un tiro de esquina que no representó ninguna dificultad para la defensa de la Banda.

Unos instantes más tarde, Wanchope Ábila quedó en soledad ante el referente del Millonario, pero estaba en offside. El banderín en alto le salvó la pésima decisión que había tomado, ya que el ex Huracán se había nublado en la definición.

El duelo no dio ningún respiro. Antes de la llegada del descanso Borré desperdició una clara ocasión ante Andrada, al apostar por la potencia por sobre la calidad. El ex Deportivo Cali y Villarreal le quemó las manos al arquero, quien desvió al córner.

La revancha de la serie se jugará el próximo martes 22 de octubre a las 21.30 en la Bombonera. El que consiga el boleto a la final, tendrá que reservar los pasajes para el 23 de noviembre con destino a Santiago de Chile, donde se disputará el duelo por la gloria frente al Gremio o Flamengo.



River 2 - Boca 0



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Suplentes: Enrique Bologna; Robert Rojas, Nahuel Gallardo, Fabrizio Angileri, Paulo Díaz, Santiago Sosa, Jorge Carrascal, Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Julián Álvarez.

DT: Marcelo Gallardo.



Boca: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Alexis Mac Allister, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Emanuel Reynoso; Franco Soldano y Ramón Ábila.

Suplentes: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Junior Alonso, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Nicolás Obando, Eduardo Salvio, Sebastián Villa, Carlos Tevez, Mauro Zárate y Jan Hurtado.

DT: Gustavo Alfaro.



Estadio: Monumental. Arbitro: (Brasil). Goles: 7m Borré (R), de penal; 70m I. Fernández (R). Cambios: 55m Tevez por Soldano (B), 64m Scocco por Borré (R), 72m Salvio por Reynoso (B), 74m Zárate por Mac Allister (B), 85m Alvarez por De la Cruz (R), 89m Pratto por Suárez (R). Incidencias: 96m expulsado Capaldo (B), roja directa.