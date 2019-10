Destacado primer torneo de Fútbol Infantil

Así lo definió Fabio Sudano, coordinador general del Primer Torneo de Fútbol Infantil que organizó el Club Argentino de Humberto I. Ha sido sin dudas “muy destacado” el torneo infantil, que tuvo mucho trabajo por detrás, pero logramos armar un grupo interesante de padres que compartimos la pasión por el fútbol y por nuestros hijos”. Durante los días 14 y 15 de septiembre pasado tuvo lugar esta competencia deportiva en las instalaciones de la institución decana del pueblo, que reunió un millar de chicos de las categorías 2010, 2011 y 2012 en zonas de 16 equipos.Argentino de Vila, Colón de Santa Fe, Atlético Eusebia, Ferro de Rafaela, Florida de Plaza Clucellas, Independiente de San Cristóbal, 9 de Julio de Rafaela, Atlético Pilar, Atlético de Rafaela, Unión de Sunchales, 2 de Abril de Rafaela, Barrio Italia de Rafaela, Barrio Moreno de Sunchales, Calchaquí FBC, Carlos Gardel de Calchaquí, Sunchales Cicles Club, Deportivo Aldao, Deportivo Bella Italia, Libertad de Sunchales, Independiente Ataliva, Deportivo Tacural, Ferro Dho San Cristóbal, Moreno de Lehmann, Pucará Santa Fe, San Lorenzo de Tostado, C y D. La Para, Sportivo Balnearia, Ben Hur Rafaela, Tiro Federal Moisés Ville y Argentino de Humberto 1°.En el acto de la inauguración, todos los chicos con sus estandartes identificatorios también recibieron a “Humbertito” la mascota del certamen que se encargó de acompañar y disfrutar con todos las dos jornadas cargadas de entusiasmo y camaradería familiar.Campeón Atlético de Rafaela; Sub campeón Colón de Santa Fe Tercero Deportivo Aldao; Cuarto Unión de Sunchales.- Campeón Sportivo Balnearia Sub campeón Tiro Federal de Moisés Ville.Campeón Barrio Italia Rafaela; Subcampeón Libertad de Sunchales; Tercero Ben Hur de Rafaela; Cuarto Club Social y Dep.Bella Italia.- Campeón Ferro de Rafaela y Subcampeón Florida de Plaza Clucellas.Campeón Atlético Rafaela: Subcampeón Moreno de Lehmann; Tercero Libertad de Sunchales; Cuarto Atlético Eusebia.Campeón Tiro Federal de Moisés Ville.Todo ha resultado muy positivo y por eso –decía Fabio Sudano-, enviamos desde aquí un agradecimiento muy especial a todas las empresas, instituciones y personas que hicieron posible la concreción del evento”.