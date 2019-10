No se trata de sobrevivir, sino de vivir

Tal como se adelantara oportunamente el Concejo Municipal de nuestra ciudad habilitó una muestra relativa al cáncer de mama, desde el área prensa del cuerpo se emitió un parte cuyo contenido reproducimos seguidamente.En el inicio de octubre, mes de la prevención del cáncer de mama, el Concejo Municipal informa que se exhibe en su Recinto la muestra de fotografíasLas imágenes pertenecen a la fotógrafa santafesina Marianela Causso, quien en el lapso de un año, desde septiembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018, acompañó a Carola -también mujer santafesina- en sus diferentes etapas del tratamiento por cáncer de mama.Este resumen fotográfico ya tuvo su primera exposición en el Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte”, donde permaneció abierta al público en general desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de septiembre. Ahora seguirá expuesta en el Recinto de Sesiones hasta el martes 15 de octubre.El acto de apertura contó con la participación de la autora de las fotografías, así como Carola y la curadora de la muestra, Aimé Luna. Las protagonistas de este gran trabajo brindaron sus emotivos testimonios, los cuales se sumaron a los mensajes de las integrantes de Lalcec Sunchales, entidad invitada por el Cuerpo Legislativo para acompañar la actividad en el marco de sus 20 años de vida.Sobre las fotografías de la muestra Marianela Causso expresó: “este trabajo es el resultado de la fusión de dos partes mías: por un lado, quien soy como técnica en diagnóstico por imágenes y por otro, mi mirada como fotógrafa. Mi trabajo me permite estar en contacto con mujeres que reciben el diagnóstico de cáncer de mama, pero también con otras tantas que han superado esta enfermedad y han resurgido aferrándose a la vida y a sus seres queridos. Esta es la faceta del cáncer que me parece importante mostrar, lo que florece en el interior de estas mujeres, la fuerza y el coraje que les nace desde lo más profundo de su ser”.En referencia a Carola afirma: “En esas circunstancias la conocí, quien al contarle la intención de mi proyecto me abrió las puertas para que compartiera junto a ella lo que una mujer vive en este momento tan particular. A lo largo de varios meses pude acompañarla en diferentes etapas de su tratamiento, estar en momentos tan importantes como íntimos. Fui testigo de su valor, su tenacidad, sus miedos y el dolor generado por los efectos secundarios del proceso. Pero lo más bello fue ser testigo de sus ganas de luchar, de superarse y por sobre todo de sus ganas de vivir y disfrutar de cada momento al lado de su familia y amigos, esos instantes maravillosos que hacen que el alma se llene deesperanza y del amor que cada uno le brinda en retribución a lo que ella ha generado”.El Concejo Municipal invita a la comunidad a visitar la muestra de lunes a viernes, de 7 a 16.