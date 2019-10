Sin lluvias, cambió bruscamente la temperatura

Tal como lo habíamos anticipado en nuestra edición de ayer, el clima tuvo un cambio rotundo y bajaron más de 20º en la ciudad en pocas horas, tras la llegada del viento sur.Ráfagas que se mantuvieron intensas durante toda la tarde de ayer, pero que no ocasionaron mayores daños más que alguna voladura de chapa y algún que otro gajo de árbol. La noticia es que no llegaron las precipitaciones, no más que un chaparrón aislado el lunes por la noche. Pese a todo esto, el alerta se mantiene para la jornada de hoy y se extiende para prácticamente toda la semana.Para la jornada de hoy se espera una mínima de 11º y una máxima de 16º., con el cielo parcialmente cubierto a despejado. Condiciones algo inestables a estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas y descenso de las máximas. Vientos moderados a regulares del sector sur/sureste.Para el jueves, una mínima de 12º y una máxima de 14º. Cielo con nubosidad variable con mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, descenso de las máximas y poca amplitud térmica. Vientos moderados predominando del sector este/sureste.