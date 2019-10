Buen debut de Schwartzman

Luego de su gran actuación en el Us Open, donde alcanzó los cuartos de final e hizo tambalear en reiteradas ocasiones a Rafael Nadal, Diego Schwartzman arrancó con éxito su camino en la gira asiática que culminará con el Masters 1000 de Shanghai. El sorteo le deparó al actual Nº 16 del mundo un duro cruce de primera ronda en el ATP 500 de Beijing. Aun así, sumó un gran triunfo frente al zurdo español Fernando Verdasco, rival peligroso y de sumo cuidado para las aspiraciones del argentino. Fue victoria del argentino, quien venció al ex Nº7 del mundo (actual 38° ATP) por 6-4, 3-6 y 6-3 en poco más de dos horas de juego.El ganador ahora se medirá con el norteamericano Sam Querrey que derrotó al español Roberto Bautista Agut por abandono. Más temprano, Guido Pella no pudo ante el campeón defensor del torneo, el georgiano Nikoloz Basilashivili, mientras que Andy Murray sumó una gran victoria frente al italiano Matteo Berretini, hoy 13° del ranking mundial, por 7-6 (2) y 7-6 (7).