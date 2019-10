Infantiles de Ben Hur en amistosos ante Unión

El lunes por la tarde, cuatro categorías del fútbol infantil de Ben Hur viajaron a la capital provincial para disputar partidos amistosos frente a Unión. Fue una gran experiencia para los pequeños Lobitos.Al igual que lo que ocurriera en el mes de mayo, donde Ben Hur había visitado a Talleres de Córdoba, ahora llegó el turno de disputar encuentros con Unión de Santa Fe.La delegación, que partió desde nuestra ciudad a las 13 hs, estuvo integrada por los equipos de las categorías 2007, 2008, 2009 y 2010. La actividad se desarrolló en el Predio La Tatenguita. En los próximos días se conocerá la fecha en que la entidad Tatengue venga a nuestra ciudad para devolver la visita.La delegación estuvo encabeza por el Coordinador del Fútbol Infantil, Gabriel Acastello, quien fue acompañado por los profesores Juanjo Andereggen, Gino Borda, Yamil Ganem, Diego Osella, Matías Tolosa y Nicolás Mendoza.Resultados:Unión 4 vs Ben Hur 2.Unión 1 vs Ben Hur 2.Unión 5 vs Ben Hur 3.Unión 1 vs Ben Hur 2.