Nueva edición del Mercado de pulgas

El próximo domingo, 6 de octubre a partir de las 14 hs el predio del Ferrocarril Belgrano congregará a expositores de antigüedades y variedad de objetos usados (muebles, vajilla, libros, cuadros, valijas, discos, monedas, ropa vintage, etc), de nuestra ciudad, como así también de Sunchales, Sarmiento, Humboldt, Esperanza, Santa Fe y San Francisco. Además quienes visiten el Mercado podrán realizarse una fotografía de época, recorrer el Museo Ferroviario, como así también conocer la historia de los objetos que fueron usados en tecnología de entretenimientos y pasar una linda tarde en un entorno singular con la Calesita y juegos para los más pequeños.En el marco del Mercado de Pulgas, la Comisión Vecinal de Barrio Sarmiento apuesta además al “Segundo Encuentro de Bicicletas Antiguas y Clásicas” a partir de las 16. Cabe señalar que el encuentro Bicicletas realizado en el mes de agosto, contó con la adhesión del Club de Automóviles Antiguos y representó un atractivo particular, que despertó el interés no solo de participantes de Rafaela, sino también de Sunchales, Cañada y zona.Se ofrecerá servicio de gastronomía, DJ y mucha diversión y juegos para niños para disfrutar en familia, a partir de las 14 hs. Estación Ferrocarril Belgrano (Francia 550- Rafaela)La Comisión Vecinal destaca y agradece a la Municipalidad de Rafaela por colaborar a través de sus áreas, en acciones que hacen posible llevar a cabo esta actividad, a los expositores y público en general.