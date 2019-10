Palabras de una jubilada durante el Acto por su día

En la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad se llevó a cabo el viernes 20 de septiembre -tal como fuera publicado oportunamente por LA OPINION-, el Acto en conmemoración al Día del Jubilado, organizado por el Consejo de Adultos Mayores y enmarcado en el festival "La Perinola" que llevó a cabo la Municipalidad de Rafaela.Con la presencia de autoridades municipales; concejales; representantes de PAMI e integrantes del Consejo de Adultos Mayores (CAM), jubilados y público en general; Celina Martinoli -por la Comisión Directiva del Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela-, dio inicio al evento con la lectura de algunas palabras alusivas del acontecimiento que a continuación reproducimos.El mensaje pronunciado por Celina Martinoli en el acto del Día del Jubilado es corto pero emotivo, y es el que sigue."¿Adónde se fueron los años? Sabemos que los vivimos, tenemos visiones de cómo fueron todas nuestras esperanzas y sueños, pero allí está, ya llegó el otoño a nuestras vidas, casi nos ha tomado por sorpresa. Recuerdo que pensábamos que ese otoño no estaba tan lejos pero no lográbamos imaginarnos como sería, pero llegó, estamos jubilados."Nos volvemos canosos, nos movemos más lentos, no estamos todos iguales, pero en todos está el cambio, éramos jóvenes y vibrantes, ahora somos aquellas personas mayores que nunca pensamos que seríamos algún día. Así hemos entrado en la nueva etapa de nuestras vidas, casi sin estar preparados. Pero sí sabemos que este otoño se irá más rápido. Cualquier cosa que queramos lograr en la vida hazlo ahora, rápido, no lo pospongas por mucho tiempo, hagamos todo lo que podamos porque nunca estaremos seguros cuando termina el otoño, vivamos el hoy y el ahora, digamos las cosas que queramos a nuestros seres queridos. La vida es un regalo que se nos ha dado, entonces gocemos nuestros días, seamos felices y recordemos que la verdadera riqueza es la salud."Olvidemos la idea que todo tiempo pasado fue mejor y sigamos construyendo este presente y futuro para quienes van a recibir la antorcha del trabajo por el respeto a los adultos mayores."Recordemos que hay muchísimas cosas que fueron buenas: viejas canciones, películas clásicas, el paseo por el campo, por el pueblo o por el bulevar, los partidos de fútbol, de bochas, de cartas, los bailes y lo mejor de todo los amigos del alma."Lo importante es, lo que hemos dado, haberlo entregado con amor y generosidad. Todos tendremos el otoño de la vida, lo importante es disfrutarlo pero especialmente compartirlo. ¡Feliz día a todos los jubilados!", concluye.