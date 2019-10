Lo que dijeron las estudiantes

Por su parte la presidente del Centro de Estudiantes, Luisina Porchietto, señaló al respecto que “canalizamos varias denuncias y cuando vimos que eran muchas decidimos llamar al director y lo que más llamaba la atención es que muchos de los incidentes tenían a los agresores con características similares. Ahí desde el Centro todos apoyamos el mensaje que se hizo público y que también contó con el aval del director de la escuela. La intención es que nos cuidemos entre todos”.A su vez Camila, una de las estudiantes que sufrió uno de estos desagradables hechos dijo que “yo venía a la escuela a las 7 de la mañana y un hombre frenó en la esquina y me empezó a mirar fijo, fue en calle Roque Sáenz Peña y yo bajé la cabeza porque no estaba segura que me mirara a mí, después levanté la vista y él se empezó a tocar en sus partes íntimas. Lo que hice es dejar de mirarlo porque tenía mucho miedo de que me haga algo. Cuando llegué a la escuela se lo comuniqué al director y llamaron a la GUR”.Otra de las estudiantes, también víctima de una situación similar, contó que saliendo de la escuela a las 13 venía un sujeto caminado delante de ella, se agarró la costilla como simulando un dolor y cuando estaba llegando a su casa y saca el teléfono del bolsillo del pantalón, la tomó de atrás del cuello y le pegó.