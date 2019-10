La cuarta del torneo se correrá en Gálvez

Luego de haber disputado la totalidad de sus competencias en el circuito "Raúl Caligaris" de la localidad de Ramona, desde que comenzó su actividad, en la temporada 2017, el Midgets Show and Power visitará un nuevo escenario.El próximo fin de semana, en el marco de la cuarta fecha de su Torneo Oficial 2019, la categoría se presentará por primera vez en su breve historial en el circuito "Adrián 'Bocha' Gavatorta".La programación mecánica será organizada por Motores Regionales Galvenses y en la ocasión estará en disputa el premio "Abel 'Chiche' Traggiai", reconocido preparador oriundo de esa ciudad del departamento San Jerónimo.Vale la pena recordar que dicho trazado, en el que se presentan varias categorías, entre las que se destaca nítidamente el Certamen Argentino de Motociclismo, estuvo habilitado el fin de semana anterior para la realización de pruebas comunitarias, de las que participaron una decena de pilotos.Para recibir al Midgets Show and Power se efectuaron algunas modificaciones, las que respondieron a las expectativas de protagonistas y fiscalizadores en oportunidad de llevarse a cabo esa actividad preliminar.Hasta el momento y con tres fechas disputadas, no hubo ganadores repetidos en la actual temporada del Midgets Show and Power, toda vez que en la primera venció Gustavo Toffoli, en la segunda se impuso Adrián Bonafede y en la tercera lo hizo Diego Haspert.Esta carrera, que se llevará a cabo el sábado y domingo en Gálvez fue declarada "De Interés Municipal" y el costo de la entrada general se fijó en la suma de 250 pesos.Gustavo Toffoli encabeza las posiciones del campeonato, sumando 134 puntos; Adrián Bonafede lo escolta con 132; Diego Haspert y Jorge Destefani tienen 114; Carlos Boscatti 100; Fernando Merke 98; Angel Gaggi y Hugo Valsagna 97; Ariel Bersano 96; Carlos Lucato 93; Jesús Ceragioli 92; Franco Gerbaudo 91; Vanesa Foschia 78; Sebastián Vila 69; Oscar Belinde 66; Matías Maina 59; Gonzalo Zurbriggen y Emiliano Manera 54; Diego Bruera 46; Leonardo Rinaudo 43; Marcos Bottazzi 35; Pablo Baronetto 31; Emiliano Scalvasio 29; Rubén Cravero 28; Luis Lebher 25; Daniel Perusia 12; Octaviano Gudiño 3; Marcelo Farto 2 y Ricardo Prato 1.