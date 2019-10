Atlético tendría un cambio para visitar a Ramón Santamarina

La "Crema" viene de ganar como local y así cortar una larga racha sin victorias en Alberdi pero el DT deberá realizar al menos una modificación. Maximiliano Paredes no estará para ir a Tandil.

El ánimo por Alberdi es el mejor. La victoria ante Gimnasia de Jujuy puso la casa en orden y ahora se buscará conseguir una regularidad que le permita ponerse en los primeros planos de la zona B de la Primera Nacional.Los dirigidos por Walter Nicolás Otta se preparan para visitar el próximo lunes a Santamarina de Tandil, por la fecha 8. Si fuera por el DT, probablemente elija repetir la formación inicial que viene de conseguir el triunfo, el primero en la era Otta en el Monumental. Esto no podrá ser ya que el defensor Maximiliano Paredes, reemplazado en el entretiempo del cotejo ante los jujeños, sufrió una fuerte contractura y no estará a disposición para el encuentro que se viene.Ante ello, Otta maneja un par de alternativas. En primer lugar se debe colocar la que utilizó el pasado viernes: ingresó Reinaldo Alderete y Lucas Blondel se retrasó unos metros. Si vuelve a repetir dicha modificación también se daría una variante posicional en el medio campo, con Renso Pérez pasando a la banda derecha. Otras alternativas son los ingresos de Junior Mendieta o Enzo Copetti, pero el buen rendimiento de Alderete lo colocarían un pasito más adelante en la consideración.Es una semana larga de trabajos y aún tiene unos cuantos entrenamientos como para probar y buscar alternativas.En la jornada de ayer el Deportivo Morón superó 1-0 como visitante a Agropecuario con gol de N. Ramírez a los 58m. La fecha 7 se completará hoy con otro de los juegos de la Zona A: Mitre de Santiago del Estero vs Barracas Central, desde las 22 hs.En la jornada de ayer, la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los árbitros que dirigirán la octava fecha de la Primera Nacional.Para el juego que Atlético de Rafaela disputará en Tandil, el próximo lunes a las 20.30, ante Santamarina, fue designado Diego Ceballos.21.10: Atlanta-Belgrano (Lucas Novelli) / (TyC Sports), 21.30: Estudiantes (RC)-Brown (M) (Gastón Suárez)18.10: Platense-San Martín (San Juan) (Carlos Gareano) / (TyC Sports).15.30: Deportivo Morón-Barracas Central (Leandro Rey Hilfer), 17:00: Independiente Rivadavia-Estudiantes (BA) (Yael Falcón Pérez), 17.00: Temperley-Agropecuario (Fabricio Llobet).15.30: Nueva Chicago-Mitre (SdE) (Mariano González), 21.10: Ferro-Alvarado (Ramiro López) / (TyC Sports).21.10: Instituto-Quilmes (Andrés Merlos) / (TyC Sports).15.30: Villa Dálmine-Brown (A) (Adrián Franklin), 20.10: Sarmiento (J)-Chacarita (Mario Ejarque) / (TyC Sports).15.30: San Martín (T)-Defensores de Belgrano (Pablo Dóvalo), 17.00: Gimnasia (J)-All Boys (Héctor Paletta).15.30: Riestra-Gimnasia (M) (Luis Lobo Medina), 20.30: Santamarina-Atlético de Rafaela (Diego Ceballos).Almagro-Tigre (Hernán Mastrángelo)