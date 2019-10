Argentina tuvo en septiembre superávit comercial con Brasil

BUENOS AIRES, 2 (TELAM). - La balanza comercial bilateral con Brasil resultó en septiembre con un superávit de US$ 81 millones para la Argentina, producto de una reducción de 24,9% en las importaciones y una contracción de 16,7% en las exportaciones, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del vecino país.El superávit comercial argentino con Brasil acumula US$ 374 millones en los primeros tres trimestres del 2019 y, si bien no resultan montos realmente significativos, el dato toma otra relevancia si se tiene en cuenta que la Argentina fue superavitaria en siete de los nueve meses del año -salvo mayo y junio.La consultora Abeceb reseñó que en el mismo período de 2018, Brasil resultaba superavitario en la relación bilateral con Argentina, con un saldo a favor que alcanzaba los US$ 4.252 millones para el país vecino, lo que significa una diferencia de saldo de US$ 4.626 millones en sólo un año.El volumen comerciado entre ambos países cayó 26,2% en los primeros nueve meses de 2019, comparándolo con el mismo período de 2018.El informe destacó que la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil arrojó en septiembre un superávit de US$ 81 millones para la Argentina.El saldo a favor se explica por exportaciones por un valor de US$ 777 millones e importaciones por US$ 696 millones, lo que significa el mayor saldo a favor desde marzo de este mismo año, cuando el superávit mensual alcanzó los US$ 184 millones.