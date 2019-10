Anoche se confirmó que la décima fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tendrá tres adelantos. La misma comenzará el jueves con Atlético de Rafaela recibiendo a Unión de Sunchales. El viernes se disputarán los otros dos cotejos y la fecha se completará el domingo.Así irá la fecha 10. Jueves 03/10: 18:30 hs Atlético de Rafaela vs Unión. Viernes 04/10: 21 hs Brown vs Ben Hur, 21:30 hs 9 de Julio vs Talleres MJ. Domingo 06/10: 16 hs Ramona vs Ferro, Quilmes vs Sportivo, Libertad vs Florida, Peñarol vs Tacural.