Un inesperado momento de tensión se generó durante el Coloquio industrial de Córdoba cuando el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se retiró del evento antes de que el presidente, Mauricio Macri, brinde su discurso en el auditorio del Hotel Sheraton.El jefe de Estado optó por "facturar" el plantón. "Este encuentro se lleva adelante gracias a algo central para el desarrollo de un país. Algo que quizás no valoramos suficiente hasta que falta: me refiero al diálogo", señaló según publicó el diario El Cronista. "Por eso lamento, me parece, que el presidente Acevedo se tuvo que ir a Buenos Aires, porque justamente este espacio es donde por suerte cada uno vino a plantear su punto de vista en libertad", agregó Macri.