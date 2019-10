Más empleo comercial que industrial

Otro de los datos preocupantes que aportó el adelanto del Relevamiento Socioeconómico es que “desde hace tres años, el tomador principal de empleo es el comercio y no la industria, cuando históricamente nuestra ciudad ha sido traccionada por la industria manufacturera o ligada al servicio”, precisó el intendente, Luis Castellano.En lo que hace al perfil educativo, el titular del Ejecutivo sostuvo que “el 60 por ciento de personas no terminó su formación secundaria, ahí estamos trabajando con políticas locales como el programa Seguila que ya tiene más de 200 egresados, el programa Inclusión Educativa para lograr que más jóvenes terminen la secundaria, porque es la base de los futuros empleos”.“Ya no alcanza más con la escuela secundaria sino que la formación tiene que ser cada vez más especializada y lo estamos haciendo con políticas locales. Pero si no hay crecimiento y un acompañamiento al desarrollo, y si es más fácil ganar dinero con tasa de interés o cambiando dólares que produciendo, difícilmente el proceso de desarrollo siga apuntalando a la ciudad”, expresó.Por último, Castellano consideró que “se necesita un acompañamiento macro y eso significa que la economía nacional comience a crecer, que nuestras industrias puedan trabajar en un mercado interno que consuma y que puedan exportar ”.