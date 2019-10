River recibe a Boca en el primer Superclásico

A menos de un año de la final de Madrid y con el eterno debate sobre si es una revancha o no, River y Boca volverán a verse las caras este martes en el Monumental, por una de las semifinales de la Copa Libertadores de América.El encuentro se disputará desde las 21.30, será televisado por Fox Sports y tendrá al brasileño Raphael Claus como árbitro y al colombiano Nicolás Gallo a cargo del VAR.River, que viene de ganarle 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Superliga, llega con un plantel descansado ya que por el torneo el entrenador Marcelo Gallardo utilizó mayoría de suplentes.Dentro del hermetismo que maneja habitualmente su entrenador, la única duda del "Millonario" pasa por saber si Javier Pinola o Nicolás De la Cruz son titulares.En caso de jugar el experimentado defensor, River utilizará una línea de tres que podrá convertirse en cinco ya que los carrileros serán Gonzalo Montiel y Milton Casco.En cambio, si juega el uruguayo, que llega con los justo por una distensión del psoas derecho, utilizará un esquema más clásico como el 4-4-2.Boca, que guardó menos jugadores, viene de empatar 1 a 1 frente a Newell s Old Boys en la "Bombonera", en un partido en el que le sirvió para mantener la punta de la Superliga.La gran incógnita en Boca es saber si Eduardo Salvio, quien se resintió de una lesión muscular la semana pasada, será titular.El club no emitió un parte oficial, pero estuvo concentrado para el duelo ante la "Lepra" y también para el clásico, aunque es todo una incógnita saber si jugará.En caso de no hacerlo, es probable que Franco Soldano ocupe su lugar, algo que ya hizo en el partido de la Superliga en el que empataron 0 a 0 justamente con River.Cancha: Antonio Vespucio Liberti (Monumental). Árbitro: Raphael Claus. Hora: 21.30. TV: Fox Sports.Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola o Nicolás De la Cruz, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.Estaban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio o Franco Soldano, Emanuel Reynoso, Alexis Mac Allister; Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.