Perotti y el financiamiento de fondos de origen árabe

El gobernador electo, Omar Perotti pasó casi más horas arriba de aviones que en tierra firme en su reciente y agotador periplo por Medio Oriente y la capital de Austria, Viena. Tal como consignáramos la semana pasada, esa travesía la había realizado en marzo último el actual ministro de Economía, Gonzalo Saglione, a lo cual Perotti le sumó una escala en el Fondo Saudí (Arabia Saudita).A Kuwait, Abu Dhabi y al Fondo de la OPEP, Perotti fue a presentarse como gobernador electo de Santa Fe, a ratificar el camino que la Provincia viene recorriendo desde 1993, y a conocer de primera mano la información sobre los proyectos según los registros y parecer de los Fondos. Casi se diría que se trata de una gestión elemental para quien está a punto de asumir. Preguntarle a los financistas como están las cosas para contrastar con la información que le está brindando la actual gestión de Miguel Lifschitz.Según pudimos reconstruir del recorrido, fueron seis días de viaje durante los cuales estuvo 18 horas en Viena, donde tiene su sede la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Desde allí regresó a Dubai y se dirigió hacia Abu Dhabi para entrevistarse con autoridades del Fondo de país, y viajar luego a Arabia Saudita y reunirse con representantes del Fondo de inversión saudí.Previamente había estado en Kuwait (donde empezó la historia en 1993 con Carlos Reutemann y el entonces presidente, Carlos Menem), que hoy día está financiando el Acueducto Reconquista.Decíamos en una columna anterior que el Gobernador electo, si bien es consciente de que desde 1993 a la fecha la Provincia de Santa Fe es bien ponderada ante esos puntillosos organismos financieros, sabe que hay que seguir afianzado las relaciones de manera personal, más allá de que el camino esté aceitado.La relación personal siempre define, suele comentarle Perotti a sus colaboradores, y es por ello que decidió emprender ese intenso viaje, sobremanera conociendo las realidades culturales de los interlocutores con quienes se negocia, quienes valoran por sobre el mail las relaciones políticas y humanas. “Hay que agarrar la valija y hacer el nexo político, ellos lo esperan para darle seriedad y marco a las negociaciones”, les señaló a sus allegados antes de partir.RELACIONES ACTUALESCON SANTA FEEn estos momentos, el Fondo Kuwait financia Acueducto Reconquista; mientras que el Fondo de la OPEP financia Acueducto Reconquista y también Acueducto Desvío Arijón Etapa 2, que también cuenta con créditos del Fondo Abu Dhabi para su ejecución y que beneficiará a Rafaela y una decena de localidades más del centro oeste de la Provincia.No habrá que perder de vista el financiamiento para el Acueducto Río Coronda que llegará hasta Córdoba, compromiso ya rubricado entre los gobernadores Miguel Lifschitz y el peronista, Juan Schiaretti, quien continuará en el cargo ya que ha sido reelecto hasta 2023. También el rafaelino fue a explorar el financiamiento para esa obra.Pero lo más interesante a futuro -Perotti querría que sea lo más inmediato posible- son los contactos que pudiera haber entablado con el Fondo Saudí, que es un organismo de crédito potente, y más allá de que Saglione había enviado un pedido de reunión, lo cierto es que no hay contactos.En definitiva: la mejor carta de presentación a un fondo árabe es que se esté trabajando en el financiando de proyectos con otro fondo árabe. Entre ellos se pasan "recomendaciones" de buenos prestatarios y proyectistas, porque se aseguran de sus pares que el tomador de crédito (Santa Fe en este caso) es serio y confiable, debido a que esos fondos tienen una forma de operar común (formas de evaluar proyectos, procedimientos, criterios) y saben que la Provincia ya conoce el manejo y eso acorta mucho la ejecución de los pasos.Los árabes son muy estrictos con los retrasos de obras aunque no hayan desembolsado el dinero; vale decir que no solo tienen una mirada de prestador sino de cómo se ejecuta el proyecto. Un proyecto que se cae aún sin que ellos hayan alcanzado a enviar los fondos es considerado un fracaso, y como trabajan articulados por una instancia común llamado "Grupo de Coordinación", si hubiera un yerro con uno de ellos, todos toman nota y actúan.Por ejemplo, según pudo enterarse el Gobernador electo en aquellos lares, con el Acueducto Desvío Arijón hubo demoras en exceso (se habla de dos años) y eso fastidió a los financistas. Desde la Provincia argumentaron en su momento que fue por el retraso -hasta el hartazgo- por parte del gobierno nacional en la firma del necesario contrato de garantía.