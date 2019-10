La distinción fue entregada por Chiqui González

La ministra de Innovación y Cultura, María de los Angeles González, entregó este lunes el Premio Provincial de Poesía José Pedroni correspondiente a la edición 2019.En la categoría Obras Editadas el premio fue para “Arbol solo”, de Beatriz Vignoli; y en Obras Inéditas fue para “1864”, de Osvaldo Aguirre, cuyoseudónimo fue Cepeda. Asimismo, se otorgaron dos menciones honoríficas en cada categoría: “En la colonia agrícola” , de Santiago Venturini, y “Papá trajo a casa un Cuatro , de Diego Colomba, en libros publicados. En cuanto a los inéditos, las menciones fueron para “Golpe de frío”, de Gabriela Schuhmacher (alias Constance D.), y “Abierto en una lengua pendiente”, de Leandro Llull (alias Ono Band).El Premio Provincial de Poesía “ José Pedroni” homenajea la figura del icónico poeta nacido en la ciudad de Gálvez en 1899, cuya vida y obra -luego de un paso por Rosario– transcurrió en la ciudad de Esperanza.En la oportunidad, González felicitó; a los ganadores y sostuvo que “esto es estupendo. Estoy muy orgullosa. Son escritores tan valiosos. La edición de un libro es muy importante y esta es verdaderamente destacable. Es tan diferente a lo que usualmente son las ediciones oficiales. Siempre hay que recordar que el Estad o es solo un intermediario. Esta edición da gusto, es surrealista.Por su parte, Beatriz Vignoli destacó; que “la composición del jurado, la valía de sus integrantes y la lectura que hizo de su libro”.Asimismo, Osvaldo Aguirre manifestó también su reconocimiento hacia los integrantes del jurado y destacó; “la jerarquización del premio, a través de una edición tan cuidada”.Durante la actividad, llevada a cabo en Plata forma Lavardén de Rosario, estuvo presente la subsecretaria de Producciones e Industrias Culturales, Cecilia Vallina; y el coordinador general del Premio Pedroni, Agustín Alzari.El jurado integrado por Laura Wittner, Jorge Monteleone y Carlos Battilana eligió en la categoría obra editad a a “Árbol Sólo”, de Beatriz Vignoli, argumentando que “el oficio y el mundo poético de la autora vuelven a des plegarse en este libro conciso y contundente. El tono melancólico y un aire de cierta opacidad zigzaguean en los poemas entre el pasado y el presente, entre lo que se espera y lo que se niega, cuando de pronto los amonesta con encanto el humor y la ironía”.En tanto, en la categoría Obra Inédita, el premio fue para “1864”, presentada con el seudónimo Cepeda, cuyo autor es Osvaldo Aguirre. El jurado destacó que “es un libro elegíaco acerca de un mundo rural pretérito y de las íntimas voces parentales, pero una elegía que, al evocar, nombra con la fuerza de una aparición, de un recuerdo intenso, vívido y material –como la onza de oro que el bisabuelo, nacido en 1864, legó a las generaciones siguientes. La sabiaestructura en cuatro partes de este libro, con un aire novelesco que entreteje poemas en la prosa y luego narra en verso y va y vuelve, asimismo se acerca y se aleja de la figura central, el padre, para reconstruir la vida cotidiana en su ausencia”.El libro ganador en la categoría obra editada recibirá un premio de 40 mil pesos, mientras que en la categoría obra inédita el premio consiste en 30 mil pesos y su publicación en la Serie Los Premios que el Ministerio de Innovación y Cultura, a través de su sello Espacio Santafesino Ediciones, coedita junto al Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral.En el marco de las políticas de fomento a la producción literaria que lleva adelante el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, el Premio Provincial de Poesía José Pedroni (2019) recibió 162 obras literarias: 100 originales en la categoría de obras inéditas y 62 libros en la categoría de obras editadas. La cantidad de obras recibidas son significativamente mayores que en las ediciones anteriores del Premio Provincial, lo cual indica un creciente interés de las escritoras y escritores santafesinos por participar en el prestigioso certamen literario provincial.Osvaldo Aguirre nació en Colón (Buenos Aires) en 1964 y vivió en Rosario hasta hace unos años, cuando se mudó a CABA. Trabajó en el Diario La Capital como cronista policial y editor de Cultura. Entre sus muchas obras publicadas se encuentran las novelas “La deriva” (Beatriz Viterbo, 1996), El Aleph”, ( 2012), “El novato” (Aquilina, 2011), ;Todos mienten” (Negro Absoluto, 2009), “Los Indeseables (Negro Absoluto, 2008) y “Estrella del norte” (Sudamericana , 1998); los libros de cuentos “El año del dragón ; (Recovecos, 2011), “La noche del gato de angora” (Editorial Fundación Ross, 2006), “Notas en un diario. Relatos de no ficción” (Editorial Municipal de Rosario, 2006), y “Rocanrold; (Beatriz Viterbo, 2006). En poesía editó “Campo Albornoz” (Hum 2010), “Tierra en el aire” (Gog y Magog, 2010), “Lengua natal” (Ediciones en Danza, 2007), “Ningún nombre” (Dársena 3, 2005), “El General” (Me lusina, 2000), “Narraciones extraordinarias”. Al fuego” (Libros de Tierra Firme, 1994) y “Las vueltas delcamino” (Libros de Tierra Firme, 1992).Beatriz Vignoli Blotta es escritora, poeta, periodista, traductora y crítica de arte. Publica sus poemas desde 19 79. En 1991, comenzó a colaborar en la sección Cultura de Rosario/12, donde actualmente es crítica de Plástica y Literatura. Ha colaborado además en el diario The Buenos Aires Herald, el suplemento Grandes Líneas del diario El Ciudadano y las revistas Expreso Imaginario, Diario de Poesía, Hablar de Poesía, Tres Puntos , Fénix y MOR. Tres de sus novelas se publicaron por capítulos en la sección Contratapa de Rosario/12: “DAF”, “ Molinari Baila” y “El Bote”. Las dos primeras fueron publicadas luego como libro, al igual que “Nadie sabe adónde va la noche”, “Es imposible pero podría mentirte” Reality”, con la que ganó un segundo premio en la edición 2004 del concurso municipal Manuel Musto. En poesía publicó los libros “Almagro”, “Viernes”, “Bengala” y “Lo gris en el canto de las hojas”. También escribió el libro de crónica barrial “Kozmik Tango;, sobre el cual co-produjo un cortometraje con Mala Frame y la Dirección de Educación de Rosario.