Básquet: fechas de la Liga Provincial

Se conocen precisiones sobre la próxima Liga Provincial de Básquetbol. La Federación Santafesina dio a conocer novedades sobre la cuarta edición de la Copa Santa Fe. La misma tendrá como cierre de inscripción el 18 de octubre y el inicio está pactado para el jueves 14 de noviembre con el duelo inaugural. El sorteo de zonas se llevará a cabo el 26 de octubre.Las listas de buena fe se cerrarán el 8 de noviembre. De la Asociación Rafaelina, se espera la confirmación de la participación de Atlético, mientras que deben resolver Ben Hur y 9 de Julio.LOS PLAY OFFS DE LA ARBCon la victoria de Argentino Quilmes como visitante sobre Libertad de Sunchales, el pasado domingo por 69 a 66 como visitante, se definieron las llaves de play offs de cuartos de final del torneo Oficial de Primera División.El detalle, nombrando en primer lugar a los equipos que tendrán ventaja de localía en los enfrentamientos al mejor de tres juegos, es el siguiente: 9 de Julio vs. Peñarol; Atlético vs. Argentino Quilmes; Libertad vs. Independiente y Unión vs. Ben Hur. Salvo Libertad - Independiente que empieza el domingo, el comienzo está previsto para el viernes.