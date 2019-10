Los Pumas en Tokio

Argentina ya está en Tokio y entró en la cuenta atrás de su partido decisivo contra Inglaterra, el sábado en la capital japonesa, que sus jugadores califican de final. Mientras los Pumas preparan ese duelo contra el XV de la Rosa, en el que se juegan el pase a cuartos, Escocia, en el único partido de la jornada, derrotó por 34-0 a Samoa, con punto bonus incluido, con lo que sigue viva en su objetivo de pasar a la siguiente ronda.Argentina sabe que el partido contra Inglaterra es a todo o nada. Si pierde se queda fuera. "Para nosotros es una final y vamos a ir con todo. Sabemos que si perdemos nos quedamos afuera. No hay otra opción que ganar. Estamos mentalizados para eso. Creo que es el partido mas importante de mi vida. Ganándolo tenemos una gran posibilidad de pasar", afirma el segunda línea Tomás Lavanini.El forward de 26 años fue titular en los dos primeros partidos, en la derrota del debut ante Francia (23-21) y en la victoria en el segundo frente a Tonga (28-12). El revés ante los Bleus no les deja otra opción que ganar a Inglaterra para lograr uno de los dos primeros puestos del Grupo C que dan a cuartos. Una derrota, haría que el último partido ante Estados Unidos, el 9 de octubre, no tuviera ninguna trascendencia.EXITO ESCOCESPor su parte, Escocia, con su triunfo ante Samoa con bonus, para acceder a la siguiente fase, después de su derrota ante Irlanda (27-3) el 22 de septiembre, deberá ganar sus dos últimos partidos, frente a Rusia el 9 de octubre, y sobre todo contra Japón el 13 de octubre. Parece difícil que Escocia sorprenda a un equipo de Japón que ganó a la favorita del grupo, Irlanda, por 29-12.justamente Estados Unidos jugará ante Francia este miércoles a las 4.45 hora Argentina, mientras que también el mismo día lo harán Nueva Zelanda frente a Canadá, a las 7.15 por el Grupo B.