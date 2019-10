Banco Central busca evitar fuga de divisas

BUENOS AIRES, 1 (NA).- El Banco Central dispuso que desde ayer las operaciones de compra y venta de dólares a través de títulos públicos deberán estar inmovilizadas durante 5 días, en un nuevo intento para desalentar este mecanismo que permite legalmente fugar divisas.De esta manera, la entidad que preside Guido Sandleris sigue tomando medidas para evitar la salida de dólares del país que afectan el volumen de reservas que sólo en septiembre cayeron casi 5.400 millones de dólares.A través del mecanismo conocido en el ámbito financiero como "rulo", los inversores compraban en pesos títulos que cotizan en moneda y luego los liquidan en el exterior en moneda norteamericana.Con esta modalidad, los inversores obtenían ganancias de hasta el 5% en forma rápida y con una operación sencilla, ya que aprovecha la diferencia que existe entre el llamado dólar bolsa o MEP y el tipo de cambio oficial.La medida que apunta a desalentar el mecanismo se adoptó a través de la Comunicación A 6799 del Banco Central, en una disposición similar a la que regía entre 2012 y 2015.Así, quienes realicen estas operaciones deberán mantener en cartera los dólares al menos durante cinco días hábiles."Cuando las personas humanas adquieran títulos valores mediante liquidación en moneda extranjera, los mismos deberán permanecer en la cartera del comprador por un período no menor a 5 días hábiles a contar desde la fecha de liquidación de la operación, antes de ser vendidos o transferidos a otras entidades depositarias", señala la resolución.Agrega que "este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando la venta de los títulos valores sea contra la misma jurisdicción de liquidación que la compra".SUFICIENTESSandleris aseguró que la entidad rectora tiene los dólares suficientes para atender la demanda hasta el 10 de diciembre y más allá. El banquero dijo que los 48.938 millones de dólares que hay en reservas brutas conforman "un monto saludable", pero aclaró que tener el horizonte en el 10 de diciembre es parte del problema de la Argentina, dado que "el Banco Central tiene compromiso con todos los argentinos, no importa quien gobierne".El jefe de la autoridad monetaria disertó y respondió preguntas en el museo Malba, en el Seminario de Finanzas de Clarín, donde aseguró que el tipo de cambio real hoy está en los niveles más competitivos que se han visto en la última década.5.400 MILLONESMENOSLas reservas internacionales del Banco Central cayeron durante septiembre casi 5.400 millones de dólares, según la información oficial. En este último día del mes, las reservas bajaron 236 millones de dólares y quedaron en 48.702 millones. La caída de reservas implica mayores dificultades a futuro para afrontar el pago de deuda y una menor capacidad para intervenir en el mercado ante la presión compradora que impulsa al tipo de cambio.