Macri, transparente

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente Mauricio Macri resaltó ayer que su gobierno "no ocultó" la pobreza, tanto al encabezar la reunión de gabinete como al anunciar medidas para favorecer a la generación de empleo para las Pequeñas y Medianas Empresas.La pobreza fue el tema de agenda del día para Macri, tanto desde la gestión de gobierno como su posición de candidato, con sus propuestas de cara a la elección presidencial del 27 de octubre.Frente a su equipo de gobierno, el mandatario. durante el encuentro que encabezó en la Casa Rosada, hizo "mención" al tema, según lo confirmó el ministro de Justicia Germán Garavano, quien ofició como vocero del encuentro junto al vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra.El funcionario remarcó que "la pobreza no se oculta más", frase que utilizó el propio presidente al anunciar desde Morón que en caso de ser reelecto "reducirá a cero" las contribuciones patronales para las Pymes que contraten nuevos empleados en el 2020, con el fin de promover la generación de empleo.Macri se refirió a la problemática poco antes que el Indec de a conocer el índice oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2019.En ese sentido, Garavano sostuvo que el organismo de estadística "da información confiable por más que se dé el número que no nos gusta".Previo a la reunión de gabinete, el mandatario desde la ciudad bonaerense de Morón, acompañado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, precisó que "lo primero que hicimos" al llegar al gobierno sobre la pobreza "fue medirla, no la ocultamos y los dos primeros años hubo una tendencia a la baja".De inmediato, apuntando a todo el arco de la oposición, empresarios y sindicatos, Macri afirmó que para "terminar" con la pobreza en un país "con tantos problemas estructurales que resolver, requiere consenso".