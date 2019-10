Hubo desahogo en Alberdi. La ‘Crema’ hacía tiempo que no lograba quedarse con los tres puntos en el Monumental y el último viernes lo pudo hacer al imponerse por 2-0 a Gimnasia de Jujuy, al que le gana casi siempre en Rafaela (lo hizo en los últimos cinco y los otros cuatro fueron empate).“Se venía negando, más en casa, nos habíamos propuesto en la semana empezar a sumar y hacernos fuertes de local”, declaró Denis Stracqualursi, que luego reconoció: “Creo que no se vio el juego que realmente queremos pero sí las ganas y desde fuimos justos ganadores”.En relación a lo que aún se debe mejorar, el delantero apuntó: “Lo futbolístico, tenemos que tener más la pelota, dar más pases, conexiones, pero después hay algo que no se negocia y es la entrega, el equipo se brinda con errores y aciertos los 90 minutos, se vio el viernes desde el primer minuto”.El juego que el cuerpo técnico desea desempeñar no termina de aparecer, y Denis manifestó: “La inestabilidad que veníamos teniendo a veces genera dudas y hace que el juego no sea el que queremos, con el correr de los partidos a este nivel, el nivel de juego va a ir mejorando, era importante ganar, para la gente, para el cuerpo técnico, para nosotros, había una cierta duda en el equipo. A partir de ahora vamos a intentar seguir mejorando”.La caída en Floresta ante All Boys había generado unas cuantas dudas. La semana previa al cotejo ante el ‘Lobo’ jujeño no fue una más y en relación a ello, ‘Traka’ contó: “Es fútbol, sabíamos que después de un golpe como el que tuvimos, podes perder o podes ganar pero de la forma que se dio la derrota siempre deja cosas, después de esa derrota teníamos que tener una actuación como esta, el equipo vio los errores y trabajamos para mejorarlos”. Y agregó: “No nos gusta perder, menos de la forma en la que se dio, hablando y corrigiendo cosas con tranquilidad”.Casi cinco meses sin jugar un partido oficial para Stracqualursi, y sobre su rendimiento, el delantero confesó: “Terminé cansado, casi acalambrado, hacía mucho que no jugaba de manera oficial, me sentí bien, el equipo ayudo a que yo me sienta cómodo, lo más importante es cuando sale el gol, arrancas ganando y las cosas son mucho más fáciles”.Su compañero de ofensiva fue Ijiel Protti, el héroe de la noche con sus dos goles y una nueva entrega al 100x100: “Es un jugador que entrega todo, es un muy buen delantero, deja todo, te corre todo. Jugar con un delantero de esas características para mi es importante”, destacó el rafaelino.