Inferiores: nuevo capítulo de las Copas

El último sábado se disputó la tercera fecha de la Copa de Oro y Plata de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada uno:



COPA DE ORO



Quinta División: Atlético de Rafaela 1 (Rodrigo Puebla) vs Unión 1 (Tiago Bizan), Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 0.



Sexta División: Atlético de Rafaela 2 (Santiago Burkhard y Marco Rossa) vs Unión 0, Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 0.



Séptima División: Atlético de Rafaela 2 (Nicolás Lencina y Mariano Córdoba) vs Unión 0, Dep. Libertad 3 (Tiago Avenati x 2 y Axel Grabenvarter) vs Ferrocarril del Estado 2 (Santiago Parola y Angel Bonamiro).



Octava División: Atlético de Rafaela 0 vs Unión 0, Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 0.



Novena División: Atlético de Rafaela 2 (Tomás Pérez y Nahuel Bazán) vs Unión 0, Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 0.



Novena Especial: Atlético de Rafaela 0 vs Unión 1 (Facundo Bertero), Dep. Libertad 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Ignacio Fiori e Ignacio Strack).



Categoría 2007: Unión 1 (Mateo Busonok) vs Atlético de Rafaela 4 (Gian Alleman x 3 y Valentino Gandín), Ferrocarril del Estado 2 (Diego Villarreal y Rodrigo Acosta) vs Dep. Libertad 1 (Lucio Ponte).



Categoría 2008: Unión 2 (Valentin Milanese y Tomás Franza) vs Atlético de Rafaela 2 (Simao Zamora y Felipe Soperez), Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Acevedo) vs Dep. Libertad 0



Próxima fecha (4°): Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Unión de Sunchales vs Ben Hur. Libre: Deportivo Libertad.



COPA DE PLATA



Quinta División: Ind. San Cristóbal 2 (Fabricio Sánchez y Alexis Muga) vs Brown de San Vicente 0, Arg. Quilmes 0 vs Peñarol 1 (Antonio Cignetti), Sportivo Norte 1 (Angel Almaráz) vs 9 de Julio 1 (Gonzalo Gorosito).



Sexta División: Arg. Quilmes 3 (Nicolás Morello, Joaquín González y Milton Ramírez) vs Peñarol 2 (Francisco Lobaiza y Francisco Bevilacqua), Sportivo Norte 1 (Darío Daran) vs 9 de Julio 0. A Independietne San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Ind. San Cristóbal 0 vs Brown de San Vicente 0, Arg. Quilmes 1 (Nicolás Aiassa) vs Peñarol 0, Sportivo Norte 1 (Kevin Domínguez) vs 9 de Julio 3 (Matías Mendoza x 2 y Fernando Lunardelli).



Octava División: Arg. Quilmes 0 vs Peñarol 1 (Brian Bork). A Brown y a 9 de Julio les dieron los puntos ya que Ind. San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron la divisional.



Novena División: Ind. San Cristóbal 1 (Misael Torres) vs Brown de San Vicente 1 (Ramiro Galetto), Sportivo Norte 0 vs 9 de Julio 0. A Peñarol le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Argentino Quilmes 1 (Nicolás Domínguez) vs Peñarol 0.

Categoría 2007: Brown de San Vicente 0 vs Ind. San Cristóbal 0, Peñarol 1 (Pedro Romero e/c) vs Arg. Quilmes 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Brown de San Vicente 0 vs Ind. San Cristóbal 2 (Victor Vergara y Esteban Duarte), Peñarol 1 (Ezequiel Armenta) vs Arg. Quilmes 1 (Nicolás Alegre), 9 de Julio 2 (Matías Tagorda y Thiago Palchevich) vs Sportivo Norte 1 (Thiago Stéfano).



Próxima fecha (4°): Sportivo Norte vs. Independiente San Cristóbal, 9 de Julio vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Brown de San Vicente.



Nota: En Infantiles se invierten las localias.