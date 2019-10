Piden 17 años de prisión por abuso de hija de su expareja

La fiscal Yanina Tolosa -de la Fiscalía Regional N° 1 Santa Fe- adelantó que solicitará una pena de 17 años de prisión para un hombre de 34 años cuyas iniciales son WDT, a quien se investiga como autor de delitos contra la integridad sexual entre 2016 y 2018 en perjuicio de la hija menor de edad de su expareja.Así lo manifestó la fiscal en una audiencia preliminar que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sandra Valenti.Al hombre acusado, la fiscal Tolosa le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, ambas figuras agravadas por la convivencia preexistente con una menor de edad y por estar encargado de la guarda o cuidado.Además, le atribuyó –en concurso ideal con los dos delitos anteriores– la autoría del delito de corrupción de menores agravada por ser cometida por persona conviviente y por ser quien estaba encargado de la guarda.“Los hechos ilícitos que se le endilgaron al acusado fueron cometidos en fechas indeterminadas, en reiteradas ocasiones y de manera sistemática, en un período de tiempo de dos años que va desde 2016 hasta 2018”, precisó Tolosa.“Fueron perpetrados en una vivienda de la zona oeste de nuestra ciudad (por Santa Fe), en la que WDT convivía con su expareja, la víctima menor de edad –hija de la mujer– y el resto del grupo familiar”, añadió.Durante la audiencia preliminar, la funcionaria del MPA relató que “el acusado agredió sexualmente a la víctima mientras su expareja no estaba en la casa”. Asimismo, señaló que “en una oportunidad, mientras cometía los ataques sexuales, sacaba fotos con su teléfono celular”.Tolosa argumentó que “los hechos por los que se acusa a WDT implicaron un real sometimiento, denigración y humillación en la víctima, no sólo por el tiempo de duración sino también por el vínculo que lo unía a la menor de edad”. Además, sostuvo que “la modalidad del accionar delictivo adelantó y pervirtió el normal, libre y progresivo desarrollo sexual de la niña”.La fiscal informó que “la investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el martes 18 de diciembre del año pasado por la abuela de la víctima”. Asimismo, puntualizó que “la niña pudo contar el padecimiento que sufría a una persona ajena a la familia que era contratada para cuidarla. Fue esta persona quien le manifestó a la abuela de la víctima lo que menor estaba sufriendo”.En tal sentido, Tolosa indicó que “de acuerdo a lo manifestado en la denuncia, la menor logró animarse a contar los ataques de los que era víctima luego de ver en televisión la denuncia pública que hizo la actriz Thelma Fardín”.Tolosa detalló que el acusado está en prisión preventiva desde marzo de este año.“Antes de que se le impusiera la medida cautelar, se realizaron diversas tareas investigativas para dar con su paradero. En numerosas oportunidades no se lo pudo localizar en la vivienda que había declarado, que es la misma casa en la que se cometieron los ilícitos”, dijo la funcionaria del MPA.También aclaró que “finalmente fue detenido en inmediaciones de ese inmueble. Al momento de su detención, el acusado estaba uniformado de policía –prestaba funciones en la Comisaría Segunda de la ciudad de Santa Fe– y llevaba un aire comprimido con cargador”.El acusado también es investigado por su accionar como integrante de la policía de la provincia de Santa Fe.“El fiscal Ezequiel Hernández trabaja en el análisis de la conducta de WDT en relación a las tareas de rutina y al labrado de actas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido entre un automóvil y una motocicleta minutos antes de las 20:00 del viernes 1 de septiembre de 2017 en la intersección de las calles Saavedra y Monseñor Zazpe”, informó Tolosa.Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo esta semana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, la jueza Valenti deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. Además, en caso que considere que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el acto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público.Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el tribunal que tendrá a su cargo el debate y fijar la fecha para el inicio del juicio, se informó oficialmente.