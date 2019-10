Nuevos focos de incendio en Córdoba

Luego de una ardua labor, bomberos cordobeses lograron contener los incendios forestales iniciados este lunes en la zona de Villa Ciudad De América y Santa María de Punilla.El fuego continúa azotando las localidades de Mina Clavero (el foco había comenzado en Villa Cura Brochero) y Salsacate, según informó a Cadena 3 el secretario de Riesgo Climático, Claudio Vignetta."Santa María de Punilla y Villa Ciudad de América están contenidos. Estamos realizando los últimos trabajos de limpieza para comenzar la guardia de cenizas", detalló.Destacó la tarea en conjunto entre personal provincial, municipal, nacional y vecinos. Además, aclaró que no hay bomberos lesionados -solo con principios de asfixias- y que tampoco se registraron daños en viviendas. "Esto da muestra que los trabajos son un éxito", aseguró.El director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, sostuvo en diálogo con Cadena 3 que fue una jornada compleja y detalló que también contuvieron un incendio en la localidad de San Esteban, del Valle de Punilla.Concha informó que 110 bomberos y dos aviones hidrantes combatieron un foco en los alrededores de la zona de Arroyo de los Patos y Nono. "70 efectivos seguirán durante toda la noche", afirmó.El comisario mayor de la departamento San Alberto, José Romera, manifestó que trabajan intensamente en un contrafuego para evitar que el frente avance hacia la zona de viviendas. Los lugares más comprometidos son los parajes La Gloria y La Florida.El intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli, advirtió a los civiles colaboradores que lo hagan bajo la supervisión de la Policía y/o los bomberos. "Preferimos que se queden en su casa", dijo. "La decisión reside en la importancia y magnitud que ha cobrado con el correr de las horas este lamentable evento que puede derivar en riesgos en la salud latentes para las personas", señaló el municipio.Por el fuego en Las Palmas, el pueblo completo tuvo que ser evacuado a la madrugada (alrededor de las 3) porque las llamas rondaron por el perímetro del mismo. En la noche del lunes todas las familias pudieron volver a sus hogares."Lo vamos llevando lo mejor posible gracias a la gente de Salsacate porque la jefa comunal de Las Palmas no hizo nada", dijo a Cadena 3 una mujer que se encontraba en el salón parroquial de esa localidad.Claudio Vignetta confirmó que no hubo que lamentar víctimas fatales ni el incendio de viviendas. Por su parte, el comisario Carlos Oyola afirmó a Cadena 3 que el fuego "continúa hacia el suroeste" de Las Palmas. "El frente está retornando por el viento, así que estamos tratando de contenerlo con 110 bomberos y dos aviones hidrantes", agregó.